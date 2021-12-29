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Muhtarların fetih yolculuğu

‘Türkiye Muhtarları El Ele Projesi’ dolayısıyla farklı vilâyetlerden Bursa’ya gelen 120 muhtar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etti. Fetih Müzesi’nin fevkalâde bir eser olduğunu belirten Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, birçok yer dolaştığını, ancak Fetih Müzesi gibi güzel bir eseri daha önce hiç görmediğini söyledi.

Kültür Sanat 29.12.2021, 12:37
Muhtarların fetih yolculuğu

‘Türkiye Muhtarları El Ele Projesi’ dolayısıyla farklı vilâyetlerden Bursa’ya gelen 120 muhtar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etti. Fetih Müzesi’nin fevkalâde bir eser olduğunu belirten Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, birçok yer dolaştığını, ancak Fetih Müzesi gibi güzel bir eseri daha önce hiç görmediğini söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müzedeki gezilerine başlamadan önce Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi hakkında muhtarlara bilgiler verdi. Fetih Müzesi’nin çok özel bir eser olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa Dündar, “Müzemizi açıldığı günden bu yana 134 farklı ülkeden 1 milyon 100 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Fetih Müzesi, hem mimari hem de sanatsal açıdan ön plâna çıkan bir yapı. 42 metrelik genişliği ile dünyanın en büyük kubbesine sahip. Kubbe bölümü taşıdığı sanatsal öğeler ile ön plana çıkarken, alt bölüm ise 1000 kişilik bir gösteri merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Müzenin içerisinde toplantı salonları, sergi salonları, kütüphane, hediyelik eşya satış alanı ve dinlenme alanları mevcut. Müze 6 ayak üzerine inşa edildi. Bu 6 ayak, Bursa’da medfun 6 padişahı temsil ediyor. Kronolojik sergi salonunda, Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği tablolar yer alıyor. Kubbe bölümünde ise Bursa’nın fethedildiği 6 Nisan 1326 günü resmediliyor. Müzemizin danışmanlığını rahmetli Halil İnalcık hocamız yaptı. Uzman kişilerden destek alarak bu eseri hayata geçirdik. Fetih Müzesi, Bursa denildiğinde akla ilk gelen ilk eser oldu. Kubbe bölümünde sanal olarak canlandırdığımız Bursa’nın gerçeğini, Hisar bölgesinde yürüttüğümüz çalışmalarla ortaya çıkarıyoruz” dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ve Türkiye’nin farklı vilâyetlerinden gelen 120 muhtar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdiklerinde hayranlıklarını gizleyemedi. Sanat ve mimari her detayı inceleyen muhtarlar, Bursa’nın fethedildiği 6 Nisan 1326 gününün tasvir edildiği kubbe bölümüne çıktıklarında ise büyük heyecan yaşadı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, birçok yer gezdiğini ancak böyle güzel ve özel bir eser daha önce hiç görmediğini söyledi. Fetih Müzesi’nin fevkalâde bir eser olduğunu ifade eden Aktürk, “Epey emek harcanarak yapılmış bir eser. Bu tür eserlerin diğer tarihî illerimizde de yapılmasını çok isterim. Geçmişimizi geleceğe taşıyan bir yapıt. Bu fevkalade eseri, gittiğimiz her yerde anlatacağız. Mutlaka görülmesi gerektiğini söyleyeceğim. Osmanlı’ya başkentlik yapmış tarihî şehir Bursa’ya yakışan bir eser olmuş. Başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ederim” diye konuştu.

Muhtarlar, müzede yaptıkları gezinin ardından amfi bölümünde yerlerini alarak mehter takımının konserini dinledi. Bursa’nın dünyaya nam salan halk oyunu kılıç kalkan gösterisini ve Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun birbirinden güzel oyunlarını da izleyen muhtarlar, misafirperverliğinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkürlerini sunarak müzeden ayrıldı.

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