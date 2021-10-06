Muhammed Ali’nin çizdiği resimler 1 milyon dolara satıldı

Efsanevi boksör Muhammed Ali’ye ait 26 resmin bulunduğu bir koleksiyon, açık arttırma ile yaklaşık 1 milyon dolara alıcı buldu.

Ünlü boksör Muhammed Ali’nin çizimleri, eskizleri ve tablolarından oluşan 26 eserlik koleksiyon, New York’taki Bonhams Müzayede Evi’nde açık artırmayla satıldı. Eserler beklenenin 3 katına, 945 bin 524 Dolara alıcı buldu. En çok beklenen çalışmalardan biri olan "Sting Like a Bee" (Arı gibi sok) ise satış öncesi tahmininin 10 katından fazlasına karşılık gelen 425 bin dolara satıldı. 1979’da tuval üzerine kırmızı, beyaz ve mavi, üzerinde "Seni Seviyorum Amerika" yazan tablo 150 bin dolara, 1967’de keçeli kalemle İslam’ı Hıristiyanlıkla karşılaştırdığı bir eskizi ise 24 bin dolara satıldı.

"Bir nesli tanımlayan kültürel bir ikondu"

Aktivist ve şair yönü ile bilinen Ali’nin sanatsal yetenekleri daha az biliniyor. Bonhams Popüler Kültür Direktörü Helen Hall, Ali’nin profesyonel bir sanatçı olan babası tarafından teşvik edildiğini, tüm hayatı boyunca çizim ve resim yaptığını ifade etti. Hall, "Muhammed Ali, bir nesli tanımlayan kültürel bir ikondu. Eserleri, boks, sivil haklar, din, dünya barışı ve insancılık gibi kalbine yakın olan konuları tasvir ediyor" dedi.

Eserler, Ali’nin ilk üç resmini 1977’de Boston’da bir kavgadan sonra çizdiğini söyleyen sanat koleksiyoncusu ve arkadaşı Rodney Hilton Brown tarafından müzayedeye çıkarıldı. Ünlü boksör Ali, 2016 yılında parkinson hastalığı nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybetmişti.