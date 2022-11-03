Müftülük ’yoğun talep var’ diyerek duyurdu

Gündüzlerin kısalmasıyla kısalmasıyla birlikte namaz vakitleri de değişkenlik gösterdi. Kış aylarında mesai saatlerine yetişme sıkıntısı yaşayan vatandaşlar müftülüğün kapısını çaldı. Gelen yoğun talep üzerine Bursa Müftülüğü 1 Kasım’dan Ramazan Bayram günü olan 21 Nisan 2023 Cuma gününe kadar sabah namazı ezanları imsak vaktinde okunacağını duyurdu.

Camilerde cemaatle sabah namazı kılmak isteyen Bursalılar, namaz sonrası işe yetişemekten yakınınca devreye Bursa Müftülüğü girdi,. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine bir değerlendirme yapan Müftülük, şehir genelinde uygulanmak üzere önemli bir karara imza attı. Sabah Namazı ezanının imsak vaktinde okunması kararı Bursa’da 1 Kasım itibariyle resmen yürürülğe girdi. Sanayinin yoğun olduğu ve erken saatlerde mesai telaşının yaşandığı Bursa’da vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine İl Müftülüğü de sabah ezanının 1 Kasım 2022 tarihinden 21 Nisan 2023 tarihine kadar imsak vaktinin girmesiyle birlikte okunacağını açıkladı. Yapılan açıklamada; cemaatle sabah namazına durma vaktinin de ezandan 30 dakika sonra olduğu belirtildi. Bursa’da sabah namazının vakti imsakla birlikte 06.02’de giriyor 07,28’de güneşin doğmasıyla sona eriyor.