Mudanya Kitap Fuarı başlıyor

Mudanya 3. Kitap Fuarı; “Gençlik ve Gelecek” temasıyla 20 Ağustos Cuma günü kapılarını açıyor.

Mudanya Belediyesi’nin Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) işbirliğiyle düzenlediği Mudanya Kitap Fuarı’nın üçüncüsü 20 Ağustosta başlıyor. Mudanya 3. Kitap Fuarı; “Gençlik ve Gelecek” temasıyla 20-29 Ağustos tarihleri arasında Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı’nda düzenlenecek. 2019 yılında 45 bin, 2020 yılında ise 23 bin ziyaretçiyi ağırlayan Mudanya Kitap Fuarı’nda bu yıl 75 yayınevi ile akademisyen, gazeteci-yazar, müzisyen ve tiyatrocular 9 gün boyunca Bursalı kitapseverlerle buluşacak. Mudanya 3. Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konukları, Zülfü Livaneli ve Selçuk Şirin olacak.

Program Selçuk Şirin ile Nebil Özgentürk’ün “Bir Türkiye Hayâli” oturumuyla başlayacak. Ardından Zülfü Livaneli, “Edebiyat Zamanlarında Yolculuk” online söyleşisi ile Bursalılarla buluşacak. Livaneli’ye Nebil Özgentürk ile Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da Mütareke Meydanı’nda kurulan söyleşi platformundan eşlik edecek. İlk günün son etkinliğinde CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ile yazarlar Hakkı Zariç ve Levent Turhan Gümüş “Ümit Kaftancıoğlu Eserleriyle Dünden Bugüne Edebiyat Yolculuğu” oturumunda konuşacak.

Mudanya 3. Kitap Fuarı kapsamında söyleşilerin yanı sıra tiyatro ve atölyeler de planlanıyor. Ayrıca fotoğrafçı Mustafa Seven, sokak fotoğrafçılığı ve Instagram üzerine sunum yapacak. Yazar Ali Lidar, “Küçük Prens Müzesi” etkinliğinde gençlerle okuma atölyesi, yazar Murat Menteş de roman atölyesi gerçekleştirecek. Fuar, 30 Ağustos Zafer Bayramında Türkü Akbayram konseriyle sona erecek.

Türkiye’yi etkisi altına alan Covid-19 tedbirleri gereği kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında pek çok programın iptal edildiğini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’nın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamak için fuarı bu yıl da pandemi şartlarına göre gerçekleştireceklerini söyledi. Yayıncılar Kooperatifi’ne, Mudanya’nın kültür sanat hayatına önemli bir ivme kazandıracak her biri birbirinden değerli yazarlara teşekkür eden Başkan Türkyılmaz, 20-29 Ağustos tarihlerinde Bursalıları kitapla, edebiyatla ve yazarlarla buluşmaya davet etti.