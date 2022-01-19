Mudanya Belediyesi hobi ve sanat atölyelerinde yeni dönem başladı

Mudanya Belediyesi’nin hobi ve sanat atölyelerinde yeni dönem başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz olarak sürdürülen hobi ve sanat atölyeleri, pandemi kuralları çerçevesinde yüz yüze yapılıyor. Halk dansları, ritim- perküsyon, modern dans, step- aerobik- yoga, zumba, makrome, amigurumi, satranç, resim, filografi branşlarında gerçekleştirilen atölyeler yeni dönemde de kapılarını açtı. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, insana yatırımın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Ücretsiz olarak halkımızın hizmetine sunduğumuz atölyelerle herkesin kişisel gelişimine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Mudanyalıların mutlu olacağı her türlü projeyi hayata geçiriyoruz. İnsana yapılan yatırım, her şeyin üstündedir. Sosyal belediyecilik anlayışımızın temelinde insanların mutluluğu vardır. Mudanyalılar mutlu olsun, hobi edinsin, kişisel gelişimlerini sağlasın, bir uğraşı olsun. Kurslarımıza katılan herkese başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yeni Mahalle Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor Merkezi’nde ayrıca yarı yıl tatili boyunca çocuklara yönelik gitar, taş boyama, seramik atölyeleri de düzenlenecek.