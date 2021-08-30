Mudanya 3. Kitap Fuarı sona erdi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde düzenlenen 3. Kitap Fuarı sona erdi.

Mudanya Belediyesi ve YAYKOOP tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mudanya Kitap Fuarı sona erdi. “Gençlik ve Gelecek” temasıyla Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı’nda düzenlenen fuara 50 gazeteci, yazar, sanatçı, akademisyen ve siyasetçinin yanı sıra 75 yayınevi katıldı. 20 söyleşi gerçekleştirilirken, gazeteci ve yazarlar söyleşilerde okurlarıyla bir araya geldi. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’nın kültür sanat hayatına katkıda bulunan yazarlara ve sanatçılara teşekkür etti.

Mudanya 3. Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konukları, müzisyen, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli ve akademisyen-yazar Selçuk Şirin oldu. Nebil Özgentürk, Ercan Kesal, Barış İnce, Murat Ağırel, İbrahim Varlı, Elif Çongur, Gürkan Korkmaz, Esra Dicle, Ali Lidar, Fatih Yaşlı, Turgay Fişekçi, Vahdet Mesut Ayan, Sinem Sal, Murat Menteş, Ayşen Şahin, Şükrü Erbaş, Barış Terkoğlu, Tuba Torun, Gökhan Günaydın, Lal Laleş, Betül Dündar, Faruk Duman, Ali Mert Taşçıer, Gökçe Gökçen, Seren Servin Korkmaz, Müge Koçak, Esmahan Devran İnci, Ayşe Özlem İnci, Dileda Arslan, Ümit Alan, Ateş İlyas Başsoy ve Berkant Gültekin ile Bursalı gazeteciler Yüksel Baysal, Necati Kartal, Ozan Kaplanoğlu, Burak Demirci, Hatice Nur Derya Mudanya’nın konuğu oldu. Mudanya 3. Kitap Fuarı kapsamında söyleşilerin yanı sıra tiyatro ve atölye etkinlikleri de yapıldı. Mudanya Deniz Kültür Sanat Evi Tiyatrosu’nun Aziz Nesin/Üç Sesli Üzünç adlı oyunu ile Ekim Sanat Atölyeleri’nin playback tiyatrosu “Olay Var” Mütareke Meydanı’nda tiyatro severlerle buluştu. Yazar Ali Lidar, “Küçük Prens Müzesi” etkinliğinde gençlerle okuma atölyesi, yazar Murat Menteş de roman atölyesi gerçekleştirdi.