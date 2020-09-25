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Mucize Doktor 30. son bölüm! Mucize Doktor 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Mucize Doktor 30. son bölüm FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Mucize Doktor'un bu akşamki bölümünde, Ali Vefa bebeğin durumunu heyecanla bekliyor. Peki, Mucize Doktor 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kültür Sanat 25.09.2020, 08:50
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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Nazlı sayesinde kötü günleri atlatmaya çalışan Ali, bu kez daha ağır bir darbeyle sarsılır. Babası gibi sevdiği Adil Hoca, ansızın hastanede düşüp bayılır. Yapılan tetkikte durumun vahameti bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar; Adil çok ağır hastadır. Adil’i seven herkes çaresiz kalırken Ali bir çözüm bulmak için kendini paralar. Sonunda anlar ki; tek kurtuluş, yıllar önce öldüğünü sandığımız birinin elindedir.
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