Muazzez Ersoy ve Ümit Besen Sincan’da konser verdi

Sincanlılar hafta sonunda Ramazan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konserde Muazzez Ersoy ve Ümit Besen’le nostalji yaşadı.

Sincan Kent Meydanında gerçekleşen etkinliklerle Ramazan’ın unutulmaz eğlencelerini yeniden yaşayan Sincanlılar unutulmaz şarkılarla da geçmişin kapılarını aralıyor.

Bu hafta Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan akşamları etkinliklerinde yine önemli isimler konuk oldu.

Animasyon gösterileri ve yarışmalarla başlayan etkinliklerin ardından birbirinden değerli sanatçılar Sincanlılarla buluştu. Sevilen sanatçılar Muazzez Ersoy ve Ümit Besen şarkıları eşliğinde Sincan’da Ramazan coşkusu yaşandı.

Ramazan boyunca Şehr-i Ramazan etkinlikleri her cuma ve cumartesi akşamı Kent Meydanında devam edecek.