Motosiklet tutkunları festivalde bir araya geldi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Belediyesi ve ROTA 61 Trabzon Motosiklet Derneği tarafından Trabzon Motosiklet Festivali düzenlendi.

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden yaklaşık 400 motosikletçinin katıldığı ve 3 gün sürecek Motosiklet Festivali’ne Akçaabat Yaylacık sahilinden start verildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in de motorsiklet kullandığı Motosiklet Festivali’nde motosiklet tutkunları Akçaabat İnönü caddesinden şehre giriş yaparak Hamam Çimeni Kavşağından Trabzon istikametine doğru yol aldı. Trabzon Beşirli, Ayasofya, Tanjant, Baro kavşağından dönülüp Atatürk Alanı’ndan Gazipaşa Caddesi’ni takip ederek sahil güzergâhından tekrar Yaylacık sahiline dönüldü.

Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Yaylacık sahilindeki Yaylacık Çimeni’nde motosikletçilere çekilişle çeşitli hediyeler verildi. Cross gösterilerinin de yer aldığı festivalde ayrıca konserler, yöresel halk oyunları gösterileri, yarışmalar yapıldı, DJ performansı sergilendi.

Türkiye’nin değişik illerden festivale katılım sağlayan motosikletçilerle buluşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı açıklamada, "Trabzon belki de tarihinin en kalabalık dönemini yaşıyor. Gerçekten hem yurt içinden hem yurt dışından çok sayıda misafirimizi birkaç aydan bu tarafa burada ağırlıyoruz. Caddelerimiz, sokaklarımız meydanlardayız yaylalarımız her taraf hakikaten çok kalabalık, çok hareketli, çok da gerçekten ekonomik anlamda şehre katkı sağlayacak şekilde bir turizm sezonu yaşıyoruz. Bundan da son derece mutluyuz. Biz de Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Belediyesi ve diğer belediyelerimizle birlikte ilimizi ziyarete gelen misafirlerimize daha keyifli anlar yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çok farklı sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerle, etkinliklerle buraya gelen insanları ve burada oturan insanlarımızı eğlendirmeye, onları dinlendirmeye özel gayret gösteriyoruz. Bugün de bu çerçevede motosiklet ile ilgili etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı yoğun bir katılım var. Türkiye’nin her yerinden bu alanda var olan insanlar ilimize geldiler. Güzel bir etkinlik alanı oluşturuldu. Gerçekten çok keyifli bir kortej sürücü de yaptık. Yani Akyazı’dan işte bu alana kadar bizde motosiklete geldik. Bu saatten sonra bizi de motorcu yapacaklar. Böyle de bir durum olabilir. Etkinlikler içerisinde işte tabii ana aktör motosiklet ama beraberinde bir takım diğer konserler ve benzeri gösterilerle de bugün inşallah çok güzel bir şekilde burada yaşayacağız. Önümüzdeki yıllarda biraz daha bu tür etkinliği bu kapsamda biraz daha genişleterek inşallah belki biraz daha çapını büyüterek tekrarlamayı ve bunun bir geleneksel etkinlik olarak var etmeye çalışacağız inşallah" dedi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Akçaabat’ımız 2022 yılında birçok festivale, birçok organizasyona da ev sahipliği yaptı. Bu da onlardan bir tanesi ve özellikle bu dönemde şehrimizi, ilçemizi birçok misafirimiz hem yurt dışından hem yurt içinde onların da seyir zevkini artıracağımız organizasyonlara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim için güzel bir tanıtım oluyor. Şehrin her tarafını gezip görebilecek burada diğer illerden gelen birçok misafirimiz var. Motorsiklet tutkunu arkadaşlarımız burada hem gecelerini geçirdiler hem de buradaki kortej ile beraber şehrimizi tanıma fırsatı buldular. Biz gelen misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Onları burada ağırlamaktan mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum ve bizim şehrimiz adına da güzel bir tanıtım olmuş oluyor" ifadelerini kullandı.