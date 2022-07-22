Motosiklet tutkunları Ankara’da buluşuyor

Türkiye’nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunları Başkent’te düzenlenen MotoFest’de buluşuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen “3. Ankara Motosiklet Festivali”, Türkiye’nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunlarını Başkent’te bulunan Karaköy Mesire Alanı’nda buluşturuyor. Yediden yetmişe tüm Başkentlilere açık olan festival, çeşitli müzik grupları ve sanatçıların konserleri ile katılımcılara renkli anlar yaşatacak. Motosiklet severlerin çadır kamp ile konaklayabileceği program 21-24 Temmuz tarihleri arasında Karaköy Mesire Alanı’nda konuklarını bekliyor.

Festival ayrıca milli motosiklet sporcusu olan Toprak Razgatlıoğlu’nun babası “Tek Teker Arif” olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu için de ayrı bir önem taşıyor. Geçtiğimiz yıllarda vefat eden Tek Teker Arif için de bir anma töreni yapılan festival aynı zamanda Razgatlıoğlu’nun anısını taşıyor.

Türkiye’nin dört bir tarafında bulunan motorcuları festivale davet eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berkan Gökçınar, “Şu an burada 3. Ankara Motofest’i yapıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye himayelerinde gerçekleştiriliyor himayelerimiz. Etkinliğimiz Perşembe günü başladı cuma, cumartesi ve Pazar günleri devam edecek. Bu dört gün içerisinde konserlerimiz, yarışmalarımız olacak. Tüm Türkiye’den motorcu arkadaşlarımız buradalar. Biz de bu organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok sevinçliyiz. Bütün motorcuları, motor sevenleri hatta motor görmek isteyenleri dahi buraya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Orhan Keskin ise festival için yoğun bir hazırlık yapıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Bu sene çok yoğun bir hazırlık safhası geçirdik. Her gün 3 konser; dopdolu üç gün yaşayacağız burada. Festivalimiz dün itibariyle başladı ama hazırlıklarla uğraşıyoruz. Pazar günü öğleden sonra da son bulacak. Türkiye’de bulunan bütün motosikletçi arkadaşlarımızı kardeşlerimizi buraya bekliyoruz. Ayrıca da motosikletçileri tanımak isteyen vatandaşlarımızı da buraya bekliyoruz. Gelip görsünler; burada müthiş bir ortam var. Onları misafir etmek için elimizden geleni yapacağız.”