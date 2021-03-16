MOTEL ( THE BAG MAN ) FİLMİNİN KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLERDİR?

MOTEL ( THE BAG MAN )



YAPIM YILI: 201 4



YÖNETMEN : DAVID GROVIC



OYUNCULAR: ROBERT DE NIRO, JOHN CUSACK, REBECCA DA COSTA



Kiralık katil olarak çalışan Jack, camiada oldukça saygı duyulan ve herkesin korkulu rüyası suç patronu Dragna'nın sağ koludur. Aldığı yeni işin bir parçası da Dragna'ya oldukça tenha bir motelde, içinde ne olduğu anlaşılmayan bir valizi teslim etmektir. Çantanın içinde ne olduğunu görmesi mümkün değildir. Durum gittikçe zorlaşır, olay yalnızca bir çantanın transferinden çıkar, çünkü Jack motelde yalnız değildir. Gizemli bir şekilde ortaya çıkan Rivka adlı kadın, Jack'in kaldığı yere sığınır. Ondan hemen sonraysa Rivka'nın peşine düşen satıcısı olan adam ve ikili oynayan polisler kapıya dayanır. Jack için artık olan biten bir ölüm kalım mücadelesine dönüşür. Ve Dragna'nın motele ayak basmasıyla, iş tamamen kontrolden çıkar.

MOTEL ( THE BAG MAN ) OYUNCULAR:

ROBERT DE NIRO

JOHN CUSACK

REBECCA DA COSTA