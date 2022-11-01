Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da Türkiye esintileri

Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da Türkiye Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen birçok eser ziyaretçilerini karşılıyor.

Ülkenin en büyük şehri ve Moğolca’da “Kızıl Bahadır” anlamına gelen Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur, Türk eserleri ile dikkat çekiyor. Özellikle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından şehirde ülkenin ilgili kurumları ile ortaklaşa gerçekleştirilen eserler iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendiriyor. Başkent Ulan Batur’un en işlek noktalarından olan “Ankara Caddesi” 2013 yılında TİKA ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile çevre düzenlemesi ve asfaltlama çalışmaları yapılarak Moğolistan halkının kullanımına sunuldu. Cadde üzerinde yer alan ve avlusunda bir Atatürk büstü bulunan Atatürk Okulu da Türkiye’den getirilen taşlar ile yenilenerek minik öğrencilerin hizmetine sunuldu. Burada okuyan öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk hakkında da yakından bilgiler edinirken, iki ülke arasındaki dostluğun gelecek nesillere de aktarılması amaçlanıyor.

Orta Kuzey Moğolistan’da bulunan Ulan Batur, ülkenin bürokrasi, kültür, ekonomi, eğitim ve sanayi gibi hayati değerlerini de içinde barındırıyor. Şehrin merkezinde bulunan Sukhbataar Meydanı göz alıcı yapısı ile ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Cengiz Han’ın devasa heykelinin yer aldığı parlamento binasını da içinde barındıran meydan Ulan Batur’daki tüm yollar için kesişim noktası özelliği taşıyor.

Moğolistan, sınırları içerisinde Bilge Tonyukuk yazıtlarını da barındırmaktadır.