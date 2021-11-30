Modern Türk Edebiyatında Dikkat Çeken 10 Yazar
Türk edebiyatı inanılmaz geniş bir konu ve içi hayran kalacağımız binlerce yazar ve şairle dolu. Modern Türk edebiyatı tüm bu birikimin belki de en iyi yansımalarından birini oluşturuyor. Pek çok farklı isimden bahsetmek mümkün olsa da gelin modern Türk edebiyatından dikkat çeken bazı isimleri yakından tanıyalım.
Türkçenin binlerce yıldır konuşulan en eski ve kadim dillerden biri olduğunu biliyoruz. Sözlü edebiyat kadar yazılı edebiyat ürünlerimiz de bir o kadar eskidir. Uzmanlar tarafından Türk edebiyatı belirli dönemlere ayrılmış olsa bile aslında binlerce yıl önce sözlenmiş bir sözün daha dün yazılmış bir kitaba bile etkisi olduğunu görürüz. Yani Türk edebiyatı aslında dur durak bilmez bir sanat maratonudur.
Modern Türk edebiyatı ise daha çok son yüzyılda eserleriyle gönlümüzü kazanmış yazarları kapsar. Bu dönemde o kadar fazla yazar ve şair o kadar çok eser vermiştir ki bugün bile devam eden bir zenginliğin parçası olmuşlardır. Hepsinden bahsetmek elbette mümkün değil ancak uluslararası alanda da başarılar kazanmış bazı Türk yazarları gelin biraz daha yakından tanıyalım ve eserlerini görelim.
Dikkat çeken modern Türk edebiyatı yazarları:
- Elif Şafak
- Orhan Pamuk
- Ece Temelkuran
- Oğuz Atay
- Ayşe Kulin
- Sait Faik Abasıyanık
- Leyla Erbil
- Sabahattin Ali
- Aslı Erdoğan
- Sunay Akın
Aşk romanı ile tanındı: Elif Şafak
1971 doğumlu olan yazarımız Elif Şafak, ilk eseri Pinhani isimli romanı ile 1997 yılında edebiyat dünyasına girmiştir. 2009 yılında yayımlanan Aşk isimli romanı ise hem ülkemizde hem de dünyada büyük ilgi görmüştür. Otuzdan fazla dile çevrilen pek çok eseri ile ulusal ve uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen Elif Şafak edebiyatımızı zenginleştiren eserlere imza atmaya devam ediyor.
Yazarın önemli eserlerinden bazıları;
- Siyah Süt
- Aşk
- Kâğıt Helva
- Firarperest
- İskender
- Şemspare
- Ustam ve Ben
- Havva'nın Üç Kızı
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi: Orhan Pamuk
Şüphesiz modern Türk edebiyatı denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Orhan Pamuk 1952 doğumlu. 1979 yılında yayımlanan Karanlık ve Işık isimli romanı ile edebiyat dünyasına girmiş ve pek çok benzersiz eser kaleme almış olsa da hepimiz onu 2006 yılında layık görüldüğü Nobel Edebiyat Ödülü ile tanıyoruz. Kitapları 63 dile çevrilen, 13 milyondan fazla baskı yapan ve 2006 yılında TIME dergisi tarafından Dünyanın En Etkili 100 Kişisi’nden biri olarak seçilen yazarımız yeni eserler vermeye devam ediyor.
Yazarın önemli eserlerinden bazıları;
- Masumiyet Müzesi
- Manzaradan Parçalar
- Saf ve Düşünceli Romancı
- Şeylerin Masumiyeti, Masumiyet Müzesi Kataloğu
- Ben Bir Ağacım
- Kafamda Bir Tuhaflık
- Resimli İstanbul - Hatıralar ve Şehir
- Kırmızı Saçlı Kadın
- Hatıraların Masumiyeti
- Balkon
- Turuncu
- Veba Geceleri
Hem başarılı bir gazeteci hem de bir yazar: Ece Temelkuran
1973 doğumlu olan yazarımız Ece Temelkuran aynı zamanda bir gazeteci ve şair. Uzun yıllar gazetecilik alanında pek çok önemli işe imza atan Ece Temelkuran, 1996 yılında yayımlanan Bütün Kadınların Kafası Karışıktır isimli kitabı ile edebiyat dünyasına adım atmıştır. Son kitabı Bir Ülke Nasıl Kaybedilir 10’dan fazla dile çevrilen yazarımız hala benzersiz eserlere imza atmaya devam ediyor.
Yazarın önemli eserlerinden bazıları;
- Muz Sesleri
- İkinci Yarısı
- Kayda Geçsin
- Düğümlere Üfleyen Kadınlar
- Devir
- Türkiye: Çılgın ve Hüzünlü
- Olmayan Kuşlar Ansiklopedisi
- İyilik Güzellik
Modern Türk edebiyatının temellerini attı: Oğuz Atay
Roman, hikaye ve tiyatro oyunlarıyla Türk edebiyatına unutulmaz eserler veren yazarımız Oğuz Atay 1934 doğumlu. 1977 yılında erken bir yaşta hayatını kaybeden Oğuz Atay kaleme aldığı Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Bir Bilim Adamının Romanı, Korkuyu Beklerken, Oyunlarla Yaşayanlar, Günlük, Eylembilim isimli eserleriyle modern Türk edebiyatını ayakta tutan en güçlü tuğlaları yerleştirmiştir.
Yazarın yayımlanmış eserleri;
Tutunamayanlar
- Tehlikeli Oyunlar
- Bir Bilim Adamının Romanı
- Korkuyu Beklerken
- Oyunlarla Yaşayanlar
- Günlük
- Eylembilim
Bize bizi anlatan benzersiz eserler: Ayşe Kulin
1941 doğumlu olan yazarımız Ayşe Kulin, aynı zamanda bir gazeteci ve şairdir. Onlarca eseri onlarca farklı dile çevrilmiş, sinemaya uyarlanmış ve hem ulusal hem de uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülmüştür. Üslubundaki akıcılık ve biyografik eserlerinde anlattığı içimizden gelen hikayelerle şüphesiz modern Türk edebiyatına silinmez bir imza atmıştır. Ayşe Kulin bizi bize anlatan eserler kaleme almaya devam ediyor.
Yazarın önemli eserlerinden bazıları;
- Sit Nene'nin Masalları
- Umut
- Taş Duvar Açık Pencere
- Türkan
- Hayat - Dürbünümde Kırk Sene (1941-1964)
- Hüzün - Dürbünümde Kırk Sene (1964-1983)
- Gizli Anların Yolcusu
- Bora'nın Kitabı
- Saklı Şiirler
- Dönüş
- Hayal
- Handan
- Tutsak Güneş
- Kanadı Kırık Kuşlar
- Kördüğüm
- Son
- Her Yerde Kan Var
- Hazan
Çağdaş Türk hikayeciliğini ona borçluyuz: Sait Faik Abasıyanık
Herkes bilir ki bugün çağdaş Türk hikayeciliğinden bahsedebiliyorsak bunu Sait Faik Abasıyanık’a borçluyuz. 1906 doğumlu yazarımız 1954 yılında oldukça genç bir yaşta aramızdan ayrılmasına rağmen sayısız hikayeye imza atmıştır. Şimdi Sevişme Vakti isimli bir şiir kitabı, Medarı Maişet Motoru ve Kayıp Aranıyor isimli iki romanı olan Sait Faik Abasıyanık daha uzun yıllar Türkçe eserler veren yazarlarımızın ilham kaynağı olacaktır.
Yazarın yayımlanmış eserleri;
- Semaver
- Sarnıç
- Şahmerdan
- Lüzumsuz Adam
- Mahalle Kahvesi
- Havada Bulut
- Kumpanya
- Havuz Başı
- Son Kuşlar
- Alemdağ'da Var Bir Yılan
- Az Şekerli
- Tüneldeki Çocuk
- Şimdi Sevişme Vakti
- Medarı Maişet Motoru
- Kayıp Aranıyor
- Yaşamak Hırsı, Georges Simenon
- Mahkeme Kapısı
Leyla işaretleri ve deneysel sözcükler: Leyla Erbil
1931 doğumlu yazarımız Leyla Erbil yalnızca bir yazar değil, aynı zamanda Türk siyasi hayatında da önemli bir isim olmuştur. Şüphesiz onu Türk edebiyatında benzersiz yapan şeyler muhteşem eserlerinin yanı sıra kendine özgü ürettiği ve Leyla işaretleri adını verdiği noktalama sistemi ile deneysel sözcük kullanımıdır. 2013 yılında hayatını kaybeden Leyla Erbil 2002 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilerek Türkiye’den bu ödüle aday gösterilen ilk kadın yazar olmuştur.
Yazarın önemli eserlerinden bazıları;
- Hallaç
- Gecede
- Eski Sevgili
- Tuhaf Bir Kadın
- Karanlığın Günü
- Mektup Aşkları
- Cüce
- Üç Başlı Ejderha
- Kalan
- Tuhaf Bir Erkek
- Tezer Özlü'den Leylâ Erbil'e Mektuplar
- Düşler Öyküler
- Zihin Kuşları
Sönmez bir ışık: Sabahattin Ali
1907 doğumlu yazarımız Sabahattin Ali, aynı zamanda bir şair ve oyun yazarıdır. 1948 yılında oldukça genç bir yaşta hayatını kaybetmesine rağmen Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna gibi romanları ve sayısız öyküsüyle şüphesiz hem kendi dönemini hem de günümüz modern Türk edebiyatını sönmez ışığıyla aydınlatmış ve aydınlatacaktır.
Yazarın yayımlanmış eserleri;
- Kuyucaklı Yusuf
- İçimizdeki Şeytan
- Kürk Mantolu Madonna
- Değirmen
- Kağnı
- Ses
- Yeni Dünya
- Sırça Köşk
- Dağlar ve Rüzgâr
- Kurbağanın Serenadı
- Öteki Şiirler
- Esirler
Edebiyat aşkını durduramayan bir fizikçi: Aslı Erdoğan
1967 doğumlu yazarımız Aslı Erdoğan aynı zamanda Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’de görev yapan ilk Türk fizikçilerden biridir. Fizik doktorasını bırakarak gönlündeki edebiyat aşkını takip eden yazarımızın ilk eseri Kabuk Adam 1994 yılında yayımlandı. O günden sonra pek çok öykü, roman, deneme, düz yazı kaleme alan Aslı Erdoğan Türk edebiyatını zenginleştiren eserler kaleme almaya devam ediyor.
Yazarın önemli eserlerinden bazıları;
- Kabuk Adam
- Mucizevi Mandarin
- Kırmızı Pelerinli Kent
- Hayatın Sessizliğinde
- Bir Yolculuk Ne Zaman Biter
- Bir Delinin Güncesi
- Bir Kez Daha
- Taş Bina ve Diğerleri
- Artık Sessizlik Bile Senin Değil
Hissi senet zengini: Sunay Akın
1962 doğumlu olan Sunay Akın bir şair, yazar, araştırmacı, gazeteci, oyuncu, sunucu ve daha nicesi. Sayısız şiiri ve öyküsünün yanı sıra hepimiz onu kurmuş olduğu Oyuncak Müzesi ve televizyonda yaptığı programlarla tanıyoruz. Gerçek değerin hisse senetleri değil, hissi senetler olduğunu söyleyen Sunay Akın yalnızca Türk edebiyatını değil hayatımızı da zenginleştiren eserler vermeye devam ediyor.
Yazarın önemli eserlerinden bazıları;
- Hayal Kahramanları
- Geyikli Park
- Bir Çift Ayakkabı
- Çorap Kaçığı
- Ay Hırsızı
- Tuncay Terzihanesi
- Kule Canbazı
- Kırdığımız Oyuncaklar
- Onlar Hep Oradaydı
- İstanbul'da Bir Zürafa
- Önce Çocuklar ve Kadınlar
- Ayçöreği ve Denizyıldızı
- Kız Kulesi'ndeki Kızılderili
- Antik Acılar
- Makiler
Modern Türk edebiyatına damgasını vurmuş bazı yazarlarımızdan ve onların kaleme aldıkları eserlerden bahsettik.