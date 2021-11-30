Modern Türk Edebiyatında Dikkat Çeken 10 Yazar

Türkçenin binlerce yıldır konuşulan en eski ve kadim dillerden biri olduğunu biliyoruz. Sözlü edebiyat kadar yazılı edebiyat ürünlerimiz de bir o kadar eskidir. Uzmanlar tarafından Türk edebiyatı belirli dönemlere ayrılmış olsa bile aslında binlerce yıl önce sözlenmiş bir sözün daha dün yazılmış bir kitaba bile etkisi olduğunu görürüz. Yani Türk edebiyatı aslında dur durak bilmez bir sanat maratonudur.

Modern Türk edebiyatı ise daha çok son yüzyılda eserleriyle gönlümüzü kazanmış yazarları kapsar. Bu dönemde o kadar fazla yazar ve şair o kadar çok eser vermiştir ki bugün bile devam eden bir zenginliğin parçası olmuşlardır. Hepsinden bahsetmek elbette mümkün değil ancak uluslararası alanda da başarılar kazanmış bazı Türk yazarları gelin biraz daha yakından tanıyalım ve eserlerini görelim.

Dikkat çeken modern Türk edebiyatı yazarları:

Elif Şafak

Orhan Pamuk

Ece Temelkuran

Oğuz Atay

Ayşe Kulin

Sait Faik Abasıyanık

Leyla Erbil

Sabahattin Ali

Aslı Erdoğan

Sunay Akın

Aşk romanı ile tanındı: Elif Şafak

1971 doğumlu olan yazarımız Elif Şafak, ilk eseri Pinhani isimli romanı ile 1997 yılında edebiyat dünyasına girmiştir. 2009 yılında yayımlanan Aşk isimli romanı ise hem ülkemizde hem de dünyada büyük ilgi görmüştür. Otuzdan fazla dile çevrilen pek çok eseri ile ulusal ve uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen Elif Şafak edebiyatımızı zenginleştiren eserlere imza atmaya devam ediyor.

Yazarın önemli eserlerinden bazıları;

Siyah Süt

Aşk

Kâğıt Helva

Firarperest

İskender

Şemspare

Ustam ve Ben

Havva'nın Üç Kızı

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi: Orhan Pamuk

Şüphesiz modern Türk edebiyatı denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Orhan Pamuk 1952 doğumlu. 1979 yılında yayımlanan Karanlık ve Işık isimli romanı ile edebiyat dünyasına girmiş ve pek çok benzersiz eser kaleme almış olsa da hepimiz onu 2006 yılında layık görüldüğü Nobel Edebiyat Ödülü ile tanıyoruz. Kitapları 63 dile çevrilen, 13 milyondan fazla baskı yapan ve 2006 yılında TIME dergisi tarafından Dünyanın En Etkili 100 Kişisi’nden biri olarak seçilen yazarımız yeni eserler vermeye devam ediyor.

Yazarın önemli eserlerinden bazıları;

Masumiyet Müzesi

Manzaradan Parçalar

Saf ve Düşünceli Romancı

Şeylerin Masumiyeti, Masumiyet Müzesi Kataloğu

Ben Bir Ağacım

Kafamda Bir Tuhaflık

Resimli İstanbul - Hatıralar ve Şehir

Kırmızı Saçlı Kadın

Hatıraların Masumiyeti

Balkon

Turuncu

Veba Geceleri

Hem başarılı bir gazeteci hem de bir yazar: Ece Temelkuran

1973 doğumlu olan yazarımız Ece Temelkuran aynı zamanda bir gazeteci ve şair. Uzun yıllar gazetecilik alanında pek çok önemli işe imza atan Ece Temelkuran, 1996 yılında yayımlanan Bütün Kadınların Kafası Karışıktır isimli kitabı ile edebiyat dünyasına adım atmıştır. Son kitabı Bir Ülke Nasıl Kaybedilir 10’dan fazla dile çevrilen yazarımız hala benzersiz eserlere imza atmaya devam ediyor.

Yazarın önemli eserlerinden bazıları;

Muz Sesleri

İkinci Yarısı

Kayda Geçsin

Düğümlere Üfleyen Kadınlar

Devir

Türkiye: Çılgın ve Hüzünlü

Olmayan Kuşlar Ansiklopedisi

İyilik Güzellik

Modern Türk edebiyatının temellerini attı: Oğuz Atay

Roman, hikaye ve tiyatro oyunlarıyla Türk edebiyatına unutulmaz eserler veren yazarımız Oğuz Atay 1934 doğumlu. 1977 yılında erken bir yaşta hayatını kaybeden Oğuz Atay kaleme aldığı Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Bir Bilim Adamının Romanı, Korkuyu Beklerken, Oyunlarla Yaşayanlar, Günlük, Eylembilim isimli eserleriyle modern Türk edebiyatını ayakta tutan en güçlü tuğlaları yerleştirmiştir.

Yazarın yayımlanmış eserleri;

Tutunamayanlar

Tehlikeli Oyunlar

Bir Bilim Adamının Romanı

Korkuyu Beklerken

Oyunlarla Yaşayanlar

Günlük

Eylembilim

Bize bizi anlatan benzersiz eserler: Ayşe Kulin

1941 doğumlu olan yazarımız Ayşe Kulin, aynı zamanda bir gazeteci ve şairdir. Onlarca eseri onlarca farklı dile çevrilmiş, sinemaya uyarlanmış ve hem ulusal hem de uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülmüştür. Üslubundaki akıcılık ve biyografik eserlerinde anlattığı içimizden gelen hikayelerle şüphesiz modern Türk edebiyatına silinmez bir imza atmıştır. Ayşe Kulin bizi bize anlatan eserler kaleme almaya devam ediyor.

Yazarın önemli eserlerinden bazıları;

Sit Nene'nin Masalları

Umut

Taş Duvar Açık Pencere

Türkan

Hayat - Dürbünümde Kırk Sene (1941-1964)

Hüzün - Dürbünümde Kırk Sene (1964-1983)

Gizli Anların Yolcusu

Bora'nın Kitabı

Saklı Şiirler

Dönüş

Hayal

Handan

Tutsak Güneş

Kanadı Kırık Kuşlar

Kördüğüm

Son

Her Yerde Kan Var

Hazan

Çağdaş Türk hikayeciliğini ona borçluyuz: Sait Faik Abasıyanık

Herkes bilir ki bugün çağdaş Türk hikayeciliğinden bahsedebiliyorsak bunu Sait Faik Abasıyanık’a borçluyuz. 1906 doğumlu yazarımız 1954 yılında oldukça genç bir yaşta aramızdan ayrılmasına rağmen sayısız hikayeye imza atmıştır. Şimdi Sevişme Vakti isimli bir şiir kitabı, Medarı Maişet Motoru ve Kayıp Aranıyor isimli iki romanı olan Sait Faik Abasıyanık daha uzun yıllar Türkçe eserler veren yazarlarımızın ilham kaynağı olacaktır.

Yazarın yayımlanmış eserleri;

Semaver

Sarnıç

Şahmerdan

Lüzumsuz Adam

Mahalle Kahvesi

Havada Bulut

Kumpanya

Havuz Başı

Son Kuşlar

Alemdağ'da Var Bir Yılan

Az Şekerli

Tüneldeki Çocuk

Şimdi Sevişme Vakti

Medarı Maişet Motoru

Kayıp Aranıyor

Yaşamak Hırsı, Georges Simenon

Mahkeme Kapısı

Leyla işaretleri ve deneysel sözcükler: Leyla Erbil

1931 doğumlu yazarımız Leyla Erbil yalnızca bir yazar değil, aynı zamanda Türk siyasi hayatında da önemli bir isim olmuştur. Şüphesiz onu Türk edebiyatında benzersiz yapan şeyler muhteşem eserlerinin yanı sıra kendine özgü ürettiği ve Leyla işaretleri adını verdiği noktalama sistemi ile deneysel sözcük kullanımıdır. 2013 yılında hayatını kaybeden Leyla Erbil 2002 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilerek Türkiye’den bu ödüle aday gösterilen ilk kadın yazar olmuştur.

Yazarın önemli eserlerinden bazıları;

Hallaç

Gecede

Eski Sevgili

Tuhaf Bir Kadın

Karanlığın Günü

Mektup Aşkları

Cüce

Üç Başlı Ejderha

Kalan

Tuhaf Bir Erkek

Tezer Özlü'den Leylâ Erbil'e Mektuplar

Düşler Öyküler

Zihin Kuşları

Sönmez bir ışık: Sabahattin Ali

1907 doğumlu yazarımız Sabahattin Ali, aynı zamanda bir şair ve oyun yazarıdır. 1948 yılında oldukça genç bir yaşta hayatını kaybetmesine rağmen Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna gibi romanları ve sayısız öyküsüyle şüphesiz hem kendi dönemini hem de günümüz modern Türk edebiyatını sönmez ışığıyla aydınlatmış ve aydınlatacaktır.

Yazarın yayımlanmış eserleri;

Kuyucaklı Yusuf

İçimizdeki Şeytan

Kürk Mantolu Madonna

Değirmen

Kağnı

Ses

Yeni Dünya

Sırça Köşk

Dağlar ve Rüzgâr

Kurbağanın Serenadı

Öteki Şiirler

Esirler

Edebiyat aşkını durduramayan bir fizikçi: Aslı Erdoğan

1967 doğumlu yazarımız Aslı Erdoğan aynı zamanda Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’de görev yapan ilk Türk fizikçilerden biridir. Fizik doktorasını bırakarak gönlündeki edebiyat aşkını takip eden yazarımızın ilk eseri Kabuk Adam 1994 yılında yayımlandı. O günden sonra pek çok öykü, roman, deneme, düz yazı kaleme alan Aslı Erdoğan Türk edebiyatını zenginleştiren eserler kaleme almaya devam ediyor.

Yazarın önemli eserlerinden bazıları;

Kabuk Adam

Mucizevi Mandarin

Kırmızı Pelerinli Kent

Hayatın Sessizliğinde

Bir Yolculuk Ne Zaman Biter

Bir Delinin Güncesi

Bir Kez Daha

Taş Bina ve Diğerleri

Artık Sessizlik Bile Senin Değil

Hissi senet zengini: Sunay Akın

1962 doğumlu olan Sunay Akın bir şair, yazar, araştırmacı, gazeteci, oyuncu, sunucu ve daha nicesi. Sayısız şiiri ve öyküsünün yanı sıra hepimiz onu kurmuş olduğu Oyuncak Müzesi ve televizyonda yaptığı programlarla tanıyoruz. Gerçek değerin hisse senetleri değil, hissi senetler olduğunu söyleyen Sunay Akın yalnızca Türk edebiyatını değil hayatımızı da zenginleştiren eserler vermeye devam ediyor.

Yazarın önemli eserlerinden bazıları;

Hayal Kahramanları

Geyikli Park

Bir Çift Ayakkabı

Çorap Kaçığı

Ay Hırsızı

Tuncay Terzihanesi

Kule Canbazı

Kırdığımız Oyuncaklar

Onlar Hep Oradaydı

İstanbul'da Bir Zürafa

Önce Çocuklar ve Kadınlar

Ayçöreği ve Denizyıldızı

Kız Kulesi'ndeki Kızılderili

Antik Acılar

Makiler

Modern Türk edebiyatına damgasını vurmuş bazı yazarlarımızdan ve onların kaleme aldıkları eserlerden bahsettik.