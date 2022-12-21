Moda tutkunları Riyadda Mütezavi Moda Haftası’nda bir araya geldi

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Al-Faisaliah Otel’de 3 gün süren uluslararası tasarımcıların katıldığı Mütevazı Moda Haftası’nda dünyanın dört bir yanından moda tutkunları bir araya geldi.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Al-Faisaliah Otel’de dünyanın dört bir yanından tasarımcıların katıldığı moda defilesi düzenlendi. Mütevazi Moda Haftası çerçevesinde 17 Aralık’ta başlayan ve 3 gün süren defileye birçok moda tutkunu ve sosyal medya fenomeni katıldı. “Geleceğe Ait Kökler” temalı moda haftasında 32 farklı defilenin yanı sıra markaların kendi kültürlerini yansıttıkları özel gösteriler de düzenlendi. Türkiye, Fas, Çekya, Nijerya, İtalya ve Birleşik Krallık’tan tasarımcıların katıldığı defilede Suudi Arabistan moda markası The String öne çıktı.

Mütevazi Moda Haftası CEO’su Türk moda tasarımcı Özlem Şahin Ertaş, “Riyad’ın modanın bir sonraki başkenti olacağına inanıyoruz. Mütevazi olmanın tam zamanı ve tüm lüks markaların bunu hedeflediğini görüyoruz. Bence hepimiz dünyanın dört bir yanından gelen tüm bu güzel tasarımcılarla beraber gerçek mütevaziliğe değer kazandırma sorumluluğunu almalıyız. Bir araya gelip işbirlikleri kurabileceğimiz ve yeteneklerimizi öne çıkarabileceğimiz bir platform yoktu. Modayı demokratikleştirmenin zamanı gelmişti” dedi.

Mütevazı Moda Haftası ilk kez 2015’te İstanbul’da yapılmıştı. Londra, Dubai, Amsterdam, Jakarta’da da gerçekleştirilen etkinlik, ilk kez Riyad’da gerçekleştirilmiş oldu.

Birçok marka modadaki mütevaziliğe değer kazandırdı

Podyumda göz kamaştıran Suudi Arabistan markası Foulard, defiledeki ilk koleksiyonunda gece kıyafetlerini sergiledi. Emevi hanedanlığının nötr renklerinden, desenlerinden ve mimarisinden ilham aldığı görülen giysiler beğeni topladı. Foulard’ın kurucusu Sara Rayess, "Mütevazi modanın bir yaşam tarzı olduğunu düşünüyorum ve her tesettürlü kadın kendi tarzında zarif ve tarz görünüyor. Burada tasarımları sergilemek ve tasarımcıları desteklemek bir gün uluslararası standart sağlayacak” dedi.

Markanın direktörü olan ve yenilikçi tasarımlar yaparak mühendislik geçmişini kullanan Sawsan Mahmoud ise, "Bir şey inşa etmek için bir temel olmalı. Tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi, mirasımızı, yani tüm bunları yeni nesillerin kabul edeceği ve beğeneceği modern bir şekilde canlandırmak çok güzel” şeklinde konuştu.

İngiliz moda markası Daska’nın CEO’su ve Müslüman tasarımcı Maryam Khan ise modadaki mütevazi teriminin birçok anlama geldiğini belirterek, vücudun belirli bölgelerini örtmek veya tamamen örtmek anlamına gelebileceğini söyledi. Khan defileye ilişkin, "Kadınlara bir seçenek sunmak çok önemli. Böylece farklı markalara ve çevrimiçi platformlara bakmak zorunda kalmazlar. Burası tam onlar için” ifadelerini kullandı.

Khan markasının büyük bedenlere hitap ettiğini, renk, tasarım ve çok yönlülüğü içerdiğini vurguladı.