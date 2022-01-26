Mıstık Show engelli çocuklar ve aileleri için perdelerini açtı

Polatlı Belediye Tiyatrosu, ‘By Mıstık Show’ adlı yeni oyunuyla bu kez engelli çocuklar ve aileleri için perdelerini açtı.

Polatlı Belediye Tiyatrosu, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın desteği ile tüm çocuklara özel karne hediyesi olarak hazırlanan ‘By Mıstık Show’ adlı yeni oyunuyla bu kez engelli çocuklar ve aileleri için perdelerini açtı. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve Polatlı Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Yeşilyurt tarafından 13 Eylül Kültür Merkezi’nde sahneye konulan oyun bir Meddah’ın çocukluk anılarını eğlenceli ve ilgi çekici bir dille seyircilere anlattı. By Mıstık Show’un içerisinde yer alan öğretici ve komik öğelerle vakit geçiren engelli çocuklar, bir ağızdan söylenen şarkılarla doyasıya eğlendi.

Şubat sonuna kadar her hafta sonu çocuklarla buluşacak

İçerisinde yer alan şarkılar, kukla, Karagöz ve illüzyon gösterileri ile engelli çocukları ve aileleri eğlenceyle buluşturan By Mıstık Show; Şubat ayı sonuna kadar Cumartesi ve Pazar günleri tüm çocuklar için perdelerini açmaya devam edecek. Şubat ayı sonuna kadar her hafta sonu saat 14.00’da 13 Eylül Kültür Merkezi’nde iki seans halinde sergilenecek olan oyun; karnelerini alan tüm çocukların aileleri ile birlikte eğlenceli ve öğretici vakit geçirmesine imkan tanıyacak.