Kahire Yunus Emre Enstitüsü’nde Mısırlı gençler Türk eserlerinin fotoğrafını çekmek için kulüp kurdu. Kulüp üyelerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergide, Kahire’deki Fatımi ve Osmanlı dönemlerine ait mimarlık sanatına ışık tutuldu.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü’nde yaz dönemi sanat atölyeleri çerçevesinde 20 öğrencinin katılımıyla Temel Fotoğrafçılık Atölyesi düzenlendi. 150’den fazla kişinin başvurduğu atölyede dijital çekim ayar ve teknikleri, kompozisyon ve ışık gibi konularda eğitim verildi. Atölyenin uygulama kısmında Kahire’nin en önemli turistik bölgelerinden biri olan Moez Caddesi’ne gezi düzenlendi. Gezide fotoğraf atölyesine katılanlar tarafından çekilen Fatımi ve Osmanlı dönemlerine ait medreseler, camiler ve sebillerden oluşan eserlerin fotoğrafları Kahire Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenen sergide sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. 20 fotoğraftan oluşan sergide atölye katılımcılarına da sertifikaları verildi.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Emin Boyraz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Yaz döneminde halk dansları, tiyatro, müzik gibi birçok sanat dalında farklı farklı atölyeler düzenledik. Fotoğrafçılık da gitgide gelişen, geniş bir kitle tarafından beğenilen ve ilgi duyulan bir sanat. Fotoğrafçılık atölyemize katılan öğrencilere gerekli eğitim ve ekipman sağlayarak elimizden geldiği kadar destek verdik. Fotoğrafçılık atölyesiyle birlikte katılımcılar bizlere Kahire’deki İslam ve Türk eserlerini çok güzel yansıttılar” ifadelerini kullandı.

Atölye katılımcılarından Rahma Hatim, “Ben aslında biraz çekingen bir insanım fakat fotoğrafçılığı öğrendikten sonra değiştim. Fotoğraf makinesini tuttuğum sürece insanlarla daha sosyal olup, rahatlıkla konuşabiliyorum. Eşyalara bakış açılarımız da değişti. Baktığımız her şeyin güzel yönlerini arar olduk. Kahire Yunus Emre Enstitüsü’ne bu atölyeyi düzenlediği için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Hadir Abdulhalim ise, Türkiye’nin doğal güzelliğiyle ve İslam tarzı mimari eserleriyle meşhur olduğunu belirterek, Türkiye ve Mısır’daki İslam eserleri için ortak bir fotoğraf sergisi oluşturmanın kendisi için bir hayal olduğunu dile getirdi.

Yunus Emre Enstitüsü, Kahire’de yıl boyunca sergi ve el sanatları atölye çalışmaları, anma programları, istişare toplantıları, kariyer günleri, çocuk festivalleri, uluslararası festivaller gibi kültür ve sanat faaliyetleriyle Mısır halkıyla kültürel bağları güçlendirmeyi hedefliyor.