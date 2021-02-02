Mısır’ın antik kenti Taposiris Magna’da 2 bin yıllık altın dilli bir mumya keşfedildi

Mısır’ın İskenderiye şehrinde yer alan Taposiris Magna antik kentinde bulunan 16 mezarda Arkeolog Kathleen Martinez liderliğinde yürütülen arkeolojik çalışmalar sonucunda 2 bin yıllık altın dilli bir mumya keşfedildi.

Köklü tarihi ile arkeolojik çalışmaların gözde ülkesi Mısır’da 2 bin yıl öncesine dayanan bir mumya bulundu. Mısır’ın İskenderiye şehrinde yer alan Taposiris Magna Antik Kenti’nde, Arkeolog Kathleen Martinez liderliğindeki Mısırlı ve Santo Domingo Üniversitesi arkeologları tarafından yürütülen arkeolojik kazılarda, altından bir dile sahip 2 bin yıllık bir mumya tespit edildi. Dikkat çeken keşfin, Antik Mısır’da Ölüm Tanrısı Osiris’e ve hem eşi hemde kız kardeşi Antik Mısır Tanrıçası Isis’e adanmış tapınakları içeren bir kompleks olan Taposiris Magna’daki 16 mezarlığın birinde bulundu.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada altın dilin, mumyalayıcılar tarafından ölen kişinin öbür dünyada konuşabilmesi için yerleştirildiğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, mumyanın hayattayken bir tür konuşma engeli olup olmadığı veya dilin neden özellikle altından yapıldığı konusunda net bir bilginin olmadığını kaydedildi.

Aynı zamanda bölgede yer alan neredeyse 2 bin yıl öncesine dayanan diğer 15 mezarlıkta, vücudunun çoğunluğunu kaplayan bir maske ve onu gülümserken tasvir eden bir başörtüsü takan bir kadın mumya bulunduğu ifade edildi. Aynı zamanda kazıda, 2 mumyanın da yanında kendileri ile birlikte gömülmüş birer parşömenin de keşfedildiği belirtildi.

Öte yandan yürütülen kazı çalışmalarında, mezarlıklara gömülü mumyaların görünüşlerini tasvir eden ve arkeologların neredeyse tasvir edilen bireylerin saç stillerini ve başörtülerini ayırt etmesine izin verecek kadar iyi korunmuş birkaç heykelin de keşfedildiği kaydedildi.