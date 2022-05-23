Mısır’da Uluslararası Davul Festivali coşkusu

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen 9’uncu Uluslararası Davul ve Geleneksel Sanatlar Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Mısır’da ilk kez 2009 yılında sanat yoluyla barış mesajı vermek amacıyla düzenlenen Davul ve Geleneksel Sanatlar Festivali’nin bu yıl 9’uncusu düzenlendi. Başkent Kahire’de düzenlenen festivalin açılış töreninde, Meksika, Tunus ve İspanya’nın da aralarında bulunduğu 18 ülkeden 43 sanat topluluğu sahne aldı. Ülkelerin kendi geleneksel kıyafetleriyle katıldığı festivalde renkli görüntüler oluşturdu.

Mısır Kültür Bakanlığı himayesinde düzenlenen 9’uncu Uluslararası Davul ve Geleneksel Sanatlar Festivali 28 Mayıs’a kadar sürecek.