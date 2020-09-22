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Mısır ekmeği nasıl yapılır?.

Bir yemek programında yapılmasıyla beraber mısır ekmeği yapılışı tekrar kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki mısır ekmeği nasıl yapılır? Mısır ekmeğinin malzemeleri nelerdir? İşte mısır ekmeği tarifi... .

Kültür Sanat 22.09.2020, 10:09 22.09.2020, 10:10
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Mısır ekmeği nasıl yapılır?.

Bir yemek programında yapılmasıyla beraber mısır ekmeği yapılışı tekrar kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki mısır ekmeği nasıl yapılır? Mısır ekmeğinin malzemeleri nelerdir? İşte mısır ekmeği tarifi...

MALZEMELER

3 su bardak mısır unu
3 adet kabak
1 su bardak süt
1 adet yumurta
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kabakları rendeleyip, suyunu sıkın. Tüm malzemeyi karıştırıp, iyice yoğurun. Yağlanmış fırın kabına yerleştirip, önceden ısıtılmış 175 derece fırında, kızarana dek pişirin. Fırından alıp, yarım saat dinlendirin. Ilık olarak servis yapın.

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