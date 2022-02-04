Miniklerden kedilere özel sergi

İstanbul Esenler Belediyesi, 17 Şubat Dünya Kediler Günü dolayısıyla tamamı çocukların eserlerinden oluşan “Resim ve Seramik Sergisi”ne ev sahipliği yapacak. Sergi kapsamında sevimli dostların fotoğraflarından bir seçki de kediseverlerin beğenisine sunulacak.

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), 17 Şubat Dünya Kediler Günü kapsamında sevimli dostlar için keyifli bir sergi düzenleyecek. Sergi kapsamında 6-13 yaş arasındaki 25 öğrencinin seramik ve resimlerden oluşan kedi temalı eserleri, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin ilgisine sunulacak. Sergi kapsamında ziyaretçilere tek kullanımlık kedi maması hediye edilecek.

Son gün 7 Şubat

Hayvanseverleri bir araya getirecek sergide, kedilerin fotoğraflarından oluşan bir sergi de meraklılarıyla buluşacak. Fotoğraflar dikey formatta ve yüksek çözünürlükte olacak. Sergiye başvurular, 7 Şubat 2022 tarihine kadar yapılabilecek.