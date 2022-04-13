Minikler tiyatro oyunu ile eğlendi

Esenler Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Bir Masal Bir Kahraman” adlı proje, ilçede bulunan anaokulu öğrencilerini tiyatroyla buluşturuyor. Miniklere değerler eğitimi veren masalların sergilendiği oyunlar, renkli anlara sahne oluyor. Masal sandığından çıkan sürpriz hediyeler ise yüzlerde tebessüm oluşturuyor.

Esenler Belediyesi, “Bir Masal Bir Kahraman” adlı proje çerçevesinde anaokulunda eğitim alan minikleri, masalların renkli dünyasıyla tanıştırıyor. Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) tiyatro bölümü öğrencileri tarafından sahnelenen masallar, miniklere kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Öğrencilere değerler eğitimi veren oyunun ilki ise Atatürk İlkokulu’nda sahnelendi. Oyun sonunda minikler, masal sandığından çıkan boyama kitabı ve kalemlik gibi sürpriz hediyelerin sahibi oldu.

Yüzlerce yıllık ortak mirasımız

“Çitlembik’in Yeni Kolyesi” adlı oyunu kaleme alan çocuk yazarı ve editör Suheyla Sancar, “Bir Masal Bir Kahraman projesi çocuklara masallar vesilesiyle hayatın içindeki özümsediğimiz değerleri anımsatma düşüncesiyle ortaya çıktı. Ancak bunu yaparken onları bilgiye, öğüde boğmak gibi bir korku hep vardır. Bu üstten yaklaşıma düşmemenin yolu da masaldan geçiyor. Masal yüzlerce yıllık ortak mirasımız ve orada hep iyiler, kötüler, acılar ve sevinçler var. Bir kahramanın peşine takılıp sürüklenirken bir şeylerin kulağımıza fısıldandığı engin bir deniz masallar” ifadelerini kullandı.

Kulaklarına fısıldadığım bir masal

“Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk masalımız ‘Çitlembik’in Yeni Kolyesi’. Bu anonim değil bir edebi masal. Paylaşmak, dayanışma ve kardeşlik duygusunun bahsettiğim gibi çocukların kulağına sadece fısıldadığım bir masal. Çocuklar Bir Masal Bir Kahraman’ı çok sevdi çünkü önce masalı profesyonel bir masal anlatıcısından dinleyip sonra kendilerini o masalın kahramanıyla oyunlar oynarken buluyorlar. Masalın kahramanı birden karşılarında görünce şaşıran, sarılan minikler var. Doyasıya eğlenip hediyelerle salondan çıkıyorlar.”

“Bir Masal Bir Kahraman” adlı projenin ilerleyen süreçte kitaplaştırılacağı müjdesini de paylaşan Sancar, “Masal setimiz 10 kitaptan oluşacak. Sette hem anonim hem edebi masallar olacak. Bu kitaplarımızı çocuklarımıza ulaştıracağız” diye konuştu.

Doğayı sevip korumalıyız

Oyunu izlerken çok eğlendiğini belirten 5 yaşındaki İpek, “Tiyatroyu çok seviyorum. Sincap bizi çok eğlendirdi. Doğayı sevip korumalıyız. Hayvanları üzmemeliyiz” dedi. 4 yaşındaki Ömer ise “Bize bugün hediyeler verdiler. Çok mutlu oldum. Tiyatro çok güzeldi” şeklinde konuştu.