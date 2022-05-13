Minikler, 1950’lerin modasını yaşattı

Bursa’da minik öğrenciler, 1950, 1970 ve 2000’li yıllardan kalma büyükanneleri, dedeleri ve ailelerinin kıyafetleriyle iklim duyarlığına dikkat çekti. Televizyonlarda boy gösteren mankenlere taş çıkartan minikler, eski kıyafetlerin de günümüzde kullanılabileceğini büyüklerine gösterdi.

İnsan nüfusunun artması, iklim değişikliği, israfın fazlalaşması minik öğrencileri harekete geçirdi. Bursa’daki bir özel okulda, öğrencilerin kendilerinin tasarladığı çalışmayla büyüklerine eski kıyafetlerin de günümüzde çeşitli takı ve çalışmalarla tekrar kullanılabileceğini gösterdi. Profesyonel manken abi ve ablalarına taş çıkartırcasına kurulan podyumda yürüyen anaokulu ve ilkokul öğrencileri, büyükannelerinden, dedelerinden ve ailelerinden kalan kıyafetleri başarıyla taşıdı. Attıkları adımlardan, verdikleri pozlara kadar büyük çalışmanın meyvesini alıkları alkışlarla toplayan minikler, ailelerine de çevre dersi vermenin mutluluğunu yaşadı.

Öğrencilerle birlikte sürdürülebilir bir dünya için burada olduklarını belirten Eğitim Grubu CEO’su Ayfer Batı, “Bunu sürdürülebilir moda günüyle perçinleştirmek istediler. Önceliğimiz, iyi bir ben ve iyi bir dünya için öğrencilerimiz iklim kulübü kurdular. Bu iklim kulübü, sürdürülebilir moda günü fikrini ortaya çıkardı. Biz de çocuklarımızın gerçekten yaşayabileceği bir dünya ve onların farkındalıklarını arttırmak için buradayız. Organizasyonun tamamını öğrencilerimiz kendisi planladı” dedi.

Okul Müdürü Burhan Yazgan ise, “1970, 1980, 1990 yıllarından kalan kıyafetlerin sergilendiği güzel bir moda gününü yaşıyoruz. Çocuklarımız hem keyifli, hem de dünyamıza katkı sunduklarını düşünüyoruz. Harika bir performansa imza attılar. Özellikle giydikleri kıyafetlerle bizleri de zaman yolculuğunda çok geriye götürdüler” şeklinde konuştu.