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Minik tiyatrocular ayakta alkışlandı
Büyükçekmece’nin minik tiyatrocuları sergiledikleri oyunlarla ayakta alkışlandı.
Kültür Sanat 31.05.2022, 10:07
Büyükçekmece’nin minik tiyatrocuları sergiledikleri oyunlarla ayakta alkışlandı.
Tiyatro Şenliği çerçevesinde Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne alan Halk Akademisi Sahne Sanatları’nın minik öğrencilerinin sergilediği tiyatro gösterisine aileleri ve izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.
Mezuniyet belgelerini aldılar
Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde tiyatro şenliği dahilinde oyun yazarı ve yönetmen Selim Canpolat’ın eğittiği minik öğrenciler mutluluk ülkesi, “Orman Sakinleri”, “Bizim Köy” isimli tiyatro oyunları ve pandomim gösterisinde muhteşem performans sergiledi. Minik tiyatrocuların ayakta alkışlandığı etkileyici gösterilerin ardından miniklere mezuniyet belgeleri takdim edildi.