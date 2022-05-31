banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Elektriğe zam kapıda!
Elektriğe zam kapıda!
Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş benzine zam olarak yansıyabilir!
Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş benzine zam olarak yansıyabilir!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Minik tiyatrocular ayakta alkışlandı

Büyükçekmece’nin minik tiyatrocuları sergiledikleri oyunlarla ayakta alkışlandı.

Kültür Sanat 31.05.2022, 10:07
Minik tiyatrocular ayakta alkışlandı

Büyükçekmece’nin minik tiyatrocuları sergiledikleri oyunlarla ayakta alkışlandı.

Tiyatro Şenliği çerçevesinde Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne alan Halk Akademisi Sahne Sanatları’nın minik öğrencilerinin sergilediği tiyatro gösterisine aileleri ve izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Mezuniyet belgelerini aldılar

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde tiyatro şenliği dahilinde oyun yazarı ve yönetmen Selim Canpolat’ın eğittiği minik öğrenciler mutluluk ülkesi, “Orman Sakinleri”, “Bizim Köy” isimli tiyatro oyunları ve pandomim gösterisinde muhteşem performans sergiledi. Minik tiyatrocuların ayakta alkışlandığı etkileyici gösterilerin ardından miniklere mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Yorumlar (0)
27°
açık