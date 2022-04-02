Minik izcilerden müthiş performans

Bursa Yenişehir 100. Yıl İlkokulu öğrencilerinden oluşan minik izcilerin hazırladığı gösteri büyük ilgi gördü.

Çeşitli gösteriler hazırlayan Yenişehir 100. Yıl ilkokulu öğrencilerinden oluşan izciler tiyatro, dans ve şiir etkinliğinden sonra yemin ederek izci oldular. Etkinliğe öğrenciler ve veliler de büyük ilgi gösterdi.

Programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz,“Artık birer izci oldunuz, siz küçük izcilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. İzcilerimizin gönülleri çok büyük, yaptıkları işlerin ne kadar büyü olduğunu siz izleyiciler de gördünüz. Aslında "çocuk" dediğimiz, geleceğimizin büyükleri. Aslında onları çocuk olarak da görmememiz gerekiyor. Yetişkinler gibi bizlere örnek davranışlar sergilediler” diye konuştu.