banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

Mimarı bilinmiyor 400 yıldır dimdik ayakta

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaklaşık 400 yıl önce henüz kimin tarafından yaptırıldığı bilinmeyen Bedesten Çarşı tarihe meydan okuyor.

Kültür Sanat 18.12.2021, 11:49
Mimarı bilinmiyor 400 yıldır dimdik ayakta

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaklaşık 400 yıl önce henüz kimin tarafından yaptırıldığı bilinmeyen Bedesten Çarşı tarihe meydan okuyor.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 16. yüzyılda şuan ki Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Mimar Sinan tarafından yaptırılan Rüstem Paşa Külliyesinin eklentilerinden tarihi bedesten 4 asırdır bölge halkına hizmet vermeye devam ediyor. Mimar Sinan eseri olan Rüstem Paşa Külliyesinin yanı başında kimin tarafından yapıldığı tam olarak henüz bilinmeyen bedesten, o dönemde değerli malların mücevherat ve ipek gibi değerli kumaşların alınıp satıldığı, ayrıca para ve değerli evrakların emniyetli bir şekilde saklandığı, çoğunlukla kubbe ile örtülü mekanlar olarak tanımlanabilecek kapalı çarşı olarak kullanıldı.

400 yıldır esnafın hizmetinde

Yaklaşık 400 yıldır eskiden olduğu gibi günümüzde de amacından pek sapmadan birçok esnafa hizmet vermeye devam eden bedesten, 4 cepheden de özgün demir kapılar ile giriş yapılabilen, yapının üç cephesinde dönem eki olduğu düşünülen dükkanlar bulunuyor. Süleymanpaşa İlçesinin Ertuğrul Mahallesinde bulunan tarihi bedesten yapısının doğusunda Rüstempaşa Camii, kuzeyinde Orta Camii ve batısında ise Eski Camii bulunuyor. Sahile 5 dakikalık mesafede bulunan tarihi yapı meydana yakın alanda şehrin dokusuna ayrı bir hava katıyor. Bedesten çarşısı esnafı ise burasının en kısa zamanda güzel bir bakımdan geçirilmesini bekliyor.

“Tarihi tam bilinmiyor ama Mimar Sinan eseri olmadığı kesin bir şekilde ortada”

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu tarihi bedesten ile ilgili yaptığı açıklamada, “Rüstempaşa Külliyesi Mimar Sinan tarafından 1554 yılında yapılmıştır. Ancak Mimar Sinan’ın eserlerinden anlıyoruz ki aslında camiyle beraber imaret kısmı, kervansaray kısmı ve medrese kısmı yapılmıştır. Onun dışındaki diğer eklentileri daha sonra ilave edildiği anlaşılıyor. Aynen bedestende olduğu gibi. Bedesten caminin hemen batısındadır. Yapılış tarihi tam bilinmiyor ama Mimar Sinan Eseri olmadığı kesin bir şekilde ortada. Caminin batısında kare düzenindedir ve 6 adet kubbeden oluşmaktadır. Zaten bedestenin yapılmasının amacı da Rüstem Paşa Camii’nin ve külliyenin diğer unsurlarının gelir elde etmek ve böylece caminin vakıf imareti olarak ayakta kalmasını sağlamaktır. 1972 yılına kadar harap vaziyetteyken 1972 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon sonucunda bugünkü durumunu almıştır. Tekirdağ’ın en önemli kültür varlıklarından bir tanesidir. Oldukça sayıda da ziyaretçi almaktadır” dedi.

Tarihi bedestende 15 yıldır çaycılık yapan 65 yaşındaki İlter Çöpoğlu, “15 yıldır bedestenin çarşısında çaycılık yapıyoruz. Burası 450 yıllık bir tarihi yerimiz. Rüstem Paşa Çarşısının ek bir parçasıdır. Ölçümünü falan yaptılar 1-2 sene içerisinde bakıma alınacak. İnşallah güzel bir şeye benzeyecek. Tarihimiz genişleteceğiz. 450 yıldır burada iş yapılıyor. İçeride esnafımız var, dükkanlarımız var. İnşallah bizden sonrada torunlarımız için güzel bir yer olacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü burayla çok ilgileniyor. Burada vakıfların kiracısıyız burada” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8