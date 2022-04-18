Mimar Sinan vefatının 434’üncü yılında “Eserlerinin İzinden Mimar Sinan” etkinliğiyle anıldı

Edirne’ye başta Selimiye olmak üzere birbirinden muhteşem eserler bırakan Mimar Sinan, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Mimar Sinan Ortaokulu, vefatının 434’üncü yılında büyük usta Mimar Sinan’ı “Eserlerinin İzinde Mimar Sinan” etkinliği ile andı. Etkinlik, Mimar Sinan’ın “Ustalık Eserim” dediği Selimiye Camii’nin gölgesinde yer alan Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde düzenlendi.

Etkinlikte, Anadolu’dan Balkanlar’a uzanan geniş bir coğrafyada dünya mirasına çok sayıda anıtsal eser kazandıran Mimar Sinan’ın başta en ihtişamlı eseri Selimiye Camii olmak üzere Rüstempaşa Kervansarayı ve Yalnızgöz Köprüsü gibi eşsiz güzellikteki eserleri ile ilgili çalışmalar yapıldı.

İlk olarak Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesini gezen öğrencilere ardından Arş. Gör. Dr. Aslı Zencirkıran ve Arş. Gör. Barış Kara tarafından mimarlığın mesleki ve eğitim alanındaki yansımaları hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler, etkinlikte Resim Öğretmeni Emel Sezer rehberliğinde tuval üzerine akrilik boya ile Selimiye Camii’ni resmederken, Rüstempaşa Kervansarayı’nı maket tekniği ile canlandırmaya çalıştı.

Sultan II. Bayezid Külliyesi yakınında Tunca Nehri üzerinde bulunan Yalnızgöz Köprüsü’nün elişi tekniği ile soyut çalışmasının da yapıldığı etkinlikte öğrenciler ardından Mimar Sinan’a ait eserlerin fotoğraflarını yapıştırdı.

Etkinlikle, Osmanlı’nın mimarîde yetiştirmiş olduğu en büyük isim olan Mimar Sinan’a ait eserlerin öğrenciler tarafından tanınması, öğrencilerin belleğinde mimarlık mesleğine ve eğitimine ait bir fikir oluşması hedeflendi.

Etkinliğin sonunda Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Burcu Özgüven, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Faik Kara, Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sennur Akansel ve Mimar Sinan Ortaokulu Müdürü Gözde Dönmez Alkış tarafından katılımcılara teşekkür belgeleri verildi.