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Mimar Kemaleddin imzasını taşıyan tarihi binada düzenlenen sergiyle anıldı

Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin önemli mimarlarından Kemaleddin Bey, kendi eseri olan ve günümüzde Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak hizmet veren tarihi binada düzenlenen sergiye anıldı.

Kültür Sanat 05.11.2021, 16:34
Mimar Kemaleddin imzasını taşıyan tarihi binada düzenlenen sergiyle anıldı

Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin önemli mimarlarından Kemaleddin Bey, kendi eseri olan ve günümüzde Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak hizmet veren tarihi binada düzenlenen sergiye anıldı.

Mimarlık tarihimizin önemli isimlerinden Mimar Kemaleddin’in kendisine ait tüm dönemleri kapsayan çalışma ve yapıtlarının yer aldığı “Mimar Kemaleddin” sergisi, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde açıldı. Sanatçının hem hayat hikayesinden hem de mimarlık anlayışından izler taşıyan serginin açılışında konuşan Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin, Mimar Kemaleddin’in Avrupa başta olmak üzere dünyada yaşanan mimari gelişmeleri yakından takip eden ve yorumlayan en önemli mimarlardan biri olduğunu ifade ederek, “Mimar Kemaleddin, hem Osmanlı son döneminde hem yeni kurulan Cumhuriyetin ilk yıllarındaki çalışmalarıyla mimarlık tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Avrupa’da eğitim görmüş, çeşitli ülkelerde bulunmuş ve oradaki mimariyi incelemiştir. Özellikle de gençlik yıllarında yıkık dökük yapılarla karşılaştığında çok üzüntü duyduğunu çeşitli yazılarda ifade etmiştir. Ülkemizde Güzel Sanatlar Fakültemizin olduğu Edirne Garı, Bebek Camii, Gazi Osman Paşa Türbesi, Çapa Fen Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi, Filibe Garı ve Ankara Palas gibi çok önemli yapılara imza atmıştır. Bir önemli eserinin de Sirkeci’deki 4. Vakıf Han olduğunu belirtmek isterim. Özellikle burada Avrupa mimarisini kullanmakla beraber yerel ve kültürel değerlerimize sahip çıkması ve ortaya çıkarması önemli bir husustur. Milli mimarlık düşüncesinin yerleşmesinde çok önemli bir yere sahiptir” ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da, Edirne Garı’nın Türk mimarisinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, geçmişte rektörlük olarak kullanılan binanın bugün Türkiye’nin en güzel Güzel Sanatlar Fakültesi’ne ev sahipliği yaptığını ve bu konuda kendilerini şanslı hissettiklerini söyledi. Türk mimarlık tarihi açısından büyük öneme sahip olan Mimar Kemaleddin’in yeterince tanınmadığını ve pek çok eserinin bilinmediğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Bu da bizim için derin üzüntüye sebebiyet veren bir konu. Bizim böyle değerleri daha çok anlatmamız ve tanıtmamız gerekiyor. Mimar Kemaleddin’in hem ülkemizde hem de yurt dışında pek çok eseri olduğunu söyleyebiliriz. Geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içinde kalan farklı yerlerde eserlerini görmek mümkün. Edirne Garı’nı yaparken Filibe’yi, Selanik’i ve Sofya’yı da tasarlamış. Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın onarımında da büyük rol oynamış. Kendisi çok başarılı, sembol olmuş bir mimar. Bu vesileyle serginin Mimar Kemaleddin’in ve eserlerinin bilinirliğinin arttırılmasına ve bu konuda bir farkındalık oluşmasına katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Doç. Dr. Nurten Çetin hocama ve emeği geçenlere bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Önemli bir değerimizin tanıtılması, öğretilmesi ve gelecek nesillere aktarılması noktasında öncü oldular. En değerli eserlerinden biri olan bu tarihi binada eğitim vermekten, nitelikli gençler yetiştirmekten gurur duyuyoruz. Kendi çatısı altında kıymetli mimarımızı saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz” dedi.

20. yüzyılın başında Mimar Kemaleddin tarafından inşa edilen ve günümüzde Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan tarihi gar binasında açılan sergide, ünlü mimarın yaşamı boyunca yaptığı eserler ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında yer alan belgelerden oluşan panolar yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen serginin açılışına Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin, Genel Sekreter Yardımcıları Öğr. Gör. Burak İşçimen ve Ahmet Sezgin ile daire başkanları, akademik ve idari personel katıldı. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuayesi’nde açılan sergi, 12 Kasım Cuma gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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