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Mim Kemal Öke Uyanış Büyük Selçuklu'da...
Siyaset Bilimi Profesörü ve Roman Yazarı Mim Kemal Öke, TRT1'de yayınlanan tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine konuk oldu! Bunun üzerine Uyanış: Büyük Selçuklu konuk oyuncusu Mim Kemal Öke kimdir? Mim Kemal Öke Uyanış Büyük Selçuklu'da hangi rolü oynadı? soruları merak edildi!
Kültür Sanat 22.02.2021, 23:31 22.02.2021, 23:34
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Pazartesi akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kınık Obası Beyi rolünü canlandıran Mim Kemal Öke izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu konuk oyuncusu Mim Kemal Öke kimdir, kaç yaşında, nereli? Mim Kemal Öke Uyanış Büyük Selçuklu'da hangi rolü oynadı? Mim Kemal Öke mesleği nedir?
MİM KEMAL ÖKE UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNDE HANGİ ROLÜ OYNADI?
Mim Kemal Öke, TRT1'de yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeKınık Obası Beyi rolünü canlandırmaktadır.