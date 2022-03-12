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Milli sporcular gençlerle İstiklal Marşı’nı okudu

Beyoğlu’nda İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yıl dönümünde milli sporcular ile gençler hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.

Kültür Sanat 12.03.2022, 13:47
Milli sporcular gençlerle İstiklal Marşı’nı okudu

Beyoğlu’nda İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yıl dönümünde milli sporcular ile gençler hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.

Beyoğlu’nda İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yıl dönümü sebebiyle bir program düzenlendi. Beyoğlu Belediyesi tarafından organize edilen programda; güreş, savunma sporları, bisiklet, okçuluk, yüzme ve basketbol branşlarındaki milli sporcular ile gençler bir araya geldi. Akademi Beyoğlu’nda buluşan milli sporcular ve gençler, daha sonra Başkan Yıldız ile birlikte İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’un evinin bulunduğu İstiklal Caddesi’ndeki Mısır Apartmanı’na doğru yürüdü. Burada gençler hep birlikte İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudu. Ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Soğuk ve karlı havaya rağmen programa katılımın yüksek olduğu görüldü.

“İstiklal Marşımız ilk günkü şuurla dünyanın dört bir yanında okunmaya devam edecek”

Gençlere inandıklarını dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Boşnağıyla, Romanıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle bu toprağın çocuklarıyız. Bu gençler bizim. ‘Korkma’ diyen istiklalimizi ve istikbalimizi ifade eden İstiklal Marşımızı birlikte okuduk. Zor günlerden geçiyoruz, ama bin yıldır bu topraklardayız. Gençlere inanıyoruz. İstiklal ruhuna, bağımsızlık ruhuna, milli mücadele ruhuna inanıyoruz. Gururluyuz ve onurluyuz. Allah istiklalimizi ve istikbalimizi daim kılsın. Hep birlikte tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet olarak yolumuza devam edeceğiz. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Sporda, eğitimde, sağlıkta, sanatta, kültürde her alan bu ülkenin çocukları, gençleri en iyisini yapacaklar. Ay yıldızlı bayrağımız dünyanın dört bir yanında dalgalanacak. İstiklal Marşımız ilk günkü şuurla dünyanın dört bir yanında okunmaya devam edecek. İstiklal Marşımızın kabulünün 101’inci yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

“Gelecekte İstiklal Marşımızı herkese dinletmek istiyorum”

Dünya şampiyonasında başarılı olup İstiklal Marşı’nı dinletmek istediğini ifade eden Wushu Kung Fu branşında Avrupa Şampiyonu 19 yaşındaki milli sporcu Sude Sekin, “İstiklal Marşımızı vatandaşlarımız ile birlikte hem kürsümüzde duymak hem de kabulünün 101’inci yıl dönümünde burada okumak bizi gerçekten çok mutlu ediyor. İnsanların bizi desteklemesi çok gurur verici bir şey. Bundan dolayı çok mutlu oluyoruz. Gelecekte dünya şampiyonasına katılmak ve başarılı olmak istiyorum. İstiklal Marşımızı herkese dinletmek istiyorum. Bayrağımızı kürsüde görmek istiyorum. Özellikle İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar daha çok ilgili" ifadelerini kullandı.

“İstiklal Marşı’nı okuduğumuz için gururluyuz”

Olimpiyatlarda şampiyon olup İstiklal Marşı’nı okutmak istediğini belirten Wushu Kung Fu branşında Avrupa ve Balkan Şampiyonu milli sporcu Berkay Kaçan, “Başkanımızın da belirttiği gibi her yerde İstiklal Marşımızı söylüyoruz. Burada da söyledik ve gerçekten gururluyuz. Avrupa ve 4 tane Balkan şampiyonluğum var. Umarım daha da iyileri olur. Gelecekte olimpiyatlarda şampiyon olmak ve orada İstiklal Marşı’nı okutmak istiyorum. Umarım ben olmasam da başka arkadaşlar bunlara vesile olur“ diye konuştu.

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