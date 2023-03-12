Milli Şair’in torunu Selma Argon Ersoy Tavşanlı’da

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programın konukları Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Mehmet Çelik İle Milli Şair’in torunu Selma Argon Ersoy oldu.

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Mehmet Çelik ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon Ersoy Tavşanlı’da konferans verdi. Dedesi Mehmet Akif Ersoy’un Milli Mücadele yıllarındaki yaşamını ve İstiklal Marşı’nın yazılışını anlatan Selma Argon Ersoy, Milli Şair’in memuriyet hayatı ve son dönemleri hakkında da bilgiler verdi.

Tarihçi yazar Prof. Dr. Mehmet Çelik ise konferansta Mehmet Akif’in geçmişte yaşadığı ortamı ve dünyaya bakışını anlattı. Çelik, Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı kaleme aldıktan sonra yaşanan süreci duygu dolu kelimelerle dile getirdi. Çelik programda, Mehmet Akif’in Çanakkale Şehitlerine adlı eserinin önemine de vurgu yaptı.

Programın sonunda; Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın ve Belediye Başkanı Mustafa Güler, Prof. Dr. Mehmet Çelik ile Selma Argon Ersoy’a günün anısına hediye takdiminde bulunarak teşekkür etti.