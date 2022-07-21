MIKTA Film Günleri’nde “Bizim için Şampiyon” sinemaseverlerle buluştu

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Avustralya ve Türkiye’den filmler Cermodern’de izleyiciyle buluşuyor.

Türkiye’nin dönem başkanlığını yürüttüğü MIKTA’nın film günleri etkinliği Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve MIKTA üyeleri Meksika, Endonezya, Kore ve Avustralya’nın Ankara Büyükelçilikleri’nin iş birliği ile 21-22 Temmuz tarihlerinde MIKTA Film Günleri CernModern Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin açılışı Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı tarafından yapıldı. Güney Kore sinemasından “Broker Trailer” filminin gösterimi ile başlayan etkinliğin ilk gününde Meksika’dan “Museo” ve Türkiye’den “Bizim için Şampiyon” filmleri de beyaz perdeye yansıtıldı. Etkinliğin ikinci gününde ise Endonezya’dan “Sultan Augung” ve Avustralya’dan “The Sapphires” filmleri izleyici ile buluşacak.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kaymakcı, “MIKTA 10 yıl önce Meksika’da doğdu ve çok katı bir yapısı yok, esnek bir yapısı var. Dünyanın en önemli bölgelerinde 5 tane ağırsıklet stratejik ülke birçok konuda özellikle bölgesel ve küresel konularda MİKTA sayesinde iş birliği yapıyor. En sevdiğim özelliği MIKTA’nın çok tasarruflu bir örgüt olması. Bir sekreteryası yok, maliyeti yok. Gerek duyulduğu zaman dönem başkanlığını üstlenen ülkeler MIKTA’yı yönlendiriyor ve uluslararası konularda bu önemli 5 ülke istişare yapıyor. Mart ayında MİKTA dönem başkanlığını Türkiye olarak biz üstlendik. Bu dönemde MIKTA’yı mümkün olduğu kadar etkin kullanmaya çalıştık. En son dışişleri bakanlarımız Mali’de toplandı. Genç diplomatlarımıza yönelik programlar yaptık. Önümüzdeki dönemde MIKTA ülkelerinin gençleriyle ilgili etkinlikler yapacağız. Kültür ve sanat bizim için önemli dedik. Dolayısıyla dönem başkanlığımıza kültür ve sanat etkinleri yapalım dedik” açıklamasında bulundu.