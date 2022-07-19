MIKTA film günleri başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının destekleriyle düzenlenen MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) Film Günleri başlıyor.

Film günleri 21-22 Temmuz tarihlerinde, MIKTA’nın 2022 Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye öncülüğünde ve ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Etkinlik boyunca, 2013 yılında kıtalar arası istişare ve eş güdüm platformu olarak kurulan MIKTA’yı oluşturan Meksika, Endonezya, Güney Kore, Avustralya ve Türkiye’nin son dönem sinemalarının güzide örnekleri CerModern’de seyirciyle buluşturulacak.

Film gösterimlerinin ücretsiz yapılacağı MIKTA Film Günleri, iki gün boyunca sinemaseverleri ağırlayacak.

Güney Kore sinemasından “Broker Trailer” filminin gösterimiyle başlayacak olan etkinliğin ilk gününde; Meksika’dan “Museo” ve Türkiye’den de “Bizim için Şampiyon” filmleri beyaz perdeye yansıtılacak.

Etkinliğin ikinci gününde ise Endonezya’dan “Sultan Augung” ve Avustralya’dan “The Sapphires” filmleri izleyici ile buluşacak.