Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı açıldı

Diyarbakır’da 6 gün sürecek olan Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, 53 metrelik örgülü peynirin kesimiyle başlarken, Rize ile birlikte 55 ilin tanıtılacağı fuarda, söyleyişiler ve paneller ile yarışmalar düzenlenecek.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Mezopotamya Fuarcılığın organize ettiği Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, 53 metrelik örgü peyniri kesimiyle başladı.

Bölgenin Gastronomi Turizmine önemli katkı sunacak olan fuara, Rize, Aydın, Van, Osmaniye, Mersin, Sivas, Kastamonu, Trabzon, Hatay ve Kayseri olmak üzere 55 il yer alırken, Mezopotamya Fuar Merkezi’nde düzenlenen açılışa Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, ile 52 ilin Ticaret Odası Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Fuar, Rize horon ekibi ve Diyarbakır halk oyunların gösterisi ile yöresel şarkıların söylenmesiyle fuar açılışı gerçekleştirilirken, fuarın onu konuğu ise Rize oldu.

Fuarda onur konuğu olarak konuşan Rize Valisi Kemal Çeber, Rize’deki vatandaşların selamlarını Diyarbakır’a arz ettiğini aktararak, “Hep beraber bir heyecan duyuyoruz. Yaklaşık 3 yıldır bu konseptte hiçbir faaliyete katılmadık. Rize çok zengin kültüre sahip bir il, her fuarda özel davetler gelir. Pandemi ve diğer gerekçelerle bu kapsamda katılım sağlayamamıştık. Ama davet Diyarbakır’dan olunca yaklaşık 250 kişilik ekiple buradayız. Şehri eşimle birlikte gezdim, tarihi yerlere baktım. Diyarbakır’ın çok değiştiğini gördüm. Her geldiğimde Diyarbakır’dan çok etkilendim. Medeniyetin ilk filizlendiği yer burası. Kadim bir kent” dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da Diyarbakır’da önemli bir etkinliği birlikte açtıklarını belirterek, “12 bin 500 yıllık insan birikimini burada. Biz Diyarbakır’ı tarif ederken gastronomi bakımından tarif ederken insanlığın lezzet serüveninin başladığı yerdir diyoruz Diyarbakır’a. Bunu tesadüfen söylemiyoruz. Çünkü insanoğlu yerleşik hayata bu coğrafyada Mezopotamya’da, Diyarbakır’da, Şanlıurfa’da ve Mardin’de geçti. İnsanoğlu ilk kültür tanımını, buğdayı, arpayı, mercimeği bu topraklarda tarımına başlayarak yaptı. Hayvanları bu topraklarda evcilleştirdi. ilk mayalı ekmeği Diyarbakır’da körük tepede mayaladı ve pişirdi. Ant içen gastronomi deyince, lezzet deyince, bölge çok önemli, ülkemiz çok önemli. Biz elimizdeki çok önemli bir değeri mutfak kültürümüzü yemeklerimizi gastronomi kültürümüzün yeni yeni farkına varıyoruz. Bütün şehirler, Antalya’sıyla, Rize’siyle, Bursa’sıyla Diyarbakır’ı ile, Gaziantep’iyle, Hatay’ı. yeni yeni değerlerimizin farkına varıyoruz. Dünya gastronomiden yıllardır para kazanıyor. Biz sadece kendimiz tüketiyoruz. Ama bu fuarlar inşallah elimizdeki bu büyük serveti hem kendimiz için hem insanlık için kullanma yolunda bize fırsat verecek” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar tarafından kurdele ve Rize’nin il plaka kodu olan 53 metre uzunluğunda örgülü peynir kesilmesiyle açıldı.

Açılışın ardından fuara katılan Rize Valisi Kemal Çeber ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından fuarda açılan stantları dolaştı.