banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Ribaund kraliçesi Egle oldu
Ribaund kraliçesi Egle oldu
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Hava bir anda ısınacak! Yazlıkları çıkarın...
Hava bir anda ısınacak! Yazlıkları çıkarın...

Mezat kültürü tarihi iş merkezinde yaşatılıyor

Kastamonu’da her hafta tarihi iş merkezinde bir araya gelen antikacılar, açık arttırma sistemi ile 150 yıllık mezat kültürünü yaşatıyor.

Kültür Sanat 22.04.2022, 11:04
Mezat kültürü tarihi iş merkezinde yaşatılıyor

Kastamonu’da her hafta tarihi iş merkezinde bir araya gelen antikacılar, açık arttırma sistemi ile 150 yıllık mezat kültürünü yaşatıyor.

Kastamonu’da tarihi iş merkezinde bir araya gelen antikacılar, 150 yıllık mezat kültürü ile alışveriş yapıyor. Her hafta bir araya gelen antikacılar, mezatta antika eşyalarını satıp yeni ürünler alıyor. Mezatta satılan ürünler ve ikram edilen çaylar için satıcılardan yüzde 10 miktarında komisyon alınıyor. Antika eşya dükkan sahipleri ile diğer antika eşya satıcıları, günün erken saatlerinde antika eşyalarını mezatın yapılacağı iş merkezine getiriyor. İlk olarak ürünler teşhir edilerek alıcıların görmesi sağlanıyor. Alıcılar ürünleri gördükten sonra alacağı ürünleri liste haline getiriyor. Daha sonra çekilen kurada seçilen 7 satıcı, ürünlerini satışa sunuyor. Eski telefonlardan radyolara, kaşıktan müzik plaklarına kadar onlarca antik eşya, ’münadi’ ismi verilen mezat yöneticisi tarafından belirlenen fiyatla satışa sunuluyor. Açık arttırma usulü ile ürünler satılıyor.

Vatandaşlar antika eşyalarını mezatta satıyor

Mezatta vatandaşlar da evlerinde kullanılmayan ürünlerini eksperler tarafından gerçek değerlerinin tespit edilmesinin ardından satışa sunabiliyor. Mezatta defineciler tarafından kazı yapılarak bulunan tarihi eserlerin satışına izin verilmiyor.

"Ürünlerini sergiliyor ve satıyorlar"

Mezat kurucusu Işın Ergül, vatandaşların mezat kültürü sayesinde insanlara ellerinde kullanılmayan ürünlerini satabildiğini ifade ederek, "Mezatımızda satılan ürünlerde yüzde 10 oranında komisyon alınmamaktadır. Burada diğer esnaf arkadaşlar, dükkanı olanlar da ürünü bir gün önceden veya sabahın erken getiriyor. Burada ürünleri masaların üzerine koyup alıcıların görmesini sağlıyoruz. Alıcılar görüp karar verdikten sonra kendilerine liste yapıyorlar, sırasıyla kura çekiyorlar. Yedi satıcı kura çekildikten sonra sıra ile ürünlerini satıcı masasına getirip ürünlerini sergiliyor ve satıyorlar. Alışta ve satışta söylediğimiz gibi sadece satıcıdan yüzde on komisyon alınıyor, bu da buranın gideri ile ikramları karşılıyor. Burada sadece antikacılar değil, vatandaşlar da bizi bilirkişi olarak kullanıp antika mobilya, halı, antika gümüş, kitapların fiyatını belirleyebiliyor" diye konuştu.

"Topraktan çıkan ürünlerimizin burada satılmasına müsaade etmiyoruz"

İl dışından gelen antikacıların ürünlerinin de satıldığını ifade eden Ergül, "İstanbul ve Ankara’da bağlantılı olduğumuz mezatlarımızdan kıymetli eserler gelirse onlara da satışında yardımcı oluyoruz. Bunlar ’etnografik’ mağaradaki eserlerdir. Yani biz kesinlikle ’asar antika’ dediğimiz topraktan çıkan ürünlerimizin burada satılmasına müsaade etmiyoruz" diye konuştu.

“Mezat kültürünü gelecek nesillere aktarmak istiyorum”

Mezat kültürünü gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyleyen Tarık Aydın ise, "Kastamonu’da bu dört aydır mezat yapıyoruz. Ben hem burada duruyorum hem de kendi malzemelerimi satıyorum hem de bütün antikacıları yan yana getiriyorum. Amacım bu eski çarşıyı antikacı çarşısı yapmak. Açtıktan sonra karşıma bir antikacı daha aldım. Kastamonu’yu vatandaşlar sadece evleriyle tanımasınlar. Bu projeyi başlattık ve hayata geçiriyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz eski malzemeleri tanımıyor. Bizden sonra gelen nesil de geri kalmasın, kültürümüzü bilsinler. Mezat kültürünü gelecek nesillere aktarmak istiyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 22 Nisan 2022
İmsak 04:34
Güneş 06:08
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:57
Yatsı 21:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Altınordu 32 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
18°
açık