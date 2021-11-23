banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yağ ve şekerden sonra bir ürüne daha kota geldi!
Yağ ve şekerden sonra bir ürüne daha kota geldi!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Ali Babacan: ‘Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok’
Ali Babacan: ‘Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok’
Avrupa’nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor
Avrupa’nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor

Metrekaresinde 360 bin ilmek var, bu halılar müzede sergileniyor

Sivas’ta kadın mahkumlar tarafından ilmek ilmek dokunan ve paha biçilemeyen Sivas halıları müzede sergileniyor.

Kültür Sanat 23.11.2021, 12:02
Metrekaresinde 360 bin ilmek var, bu halılar müzede sergileniyor

Sivas’ta kadın mahkumlar tarafından ilmek ilmek dokunan ve paha biçilemeyen Sivas halıları müzede sergileniyor.

Sivas halıları kullanılan ipliğin inceliği, iç boyamalarının özgünlüğü ve ilmek sayısının fazla olmasıyla biliniyor. Sivas’ta 1961 yılında cezaevine çevrilen ve günümüzde müze olarak kullanılan sanayi mektebinde kadın mahkumlar tarafından dokunan 4 Sivas halısı da sergileniyor. Yaklaşık 55 yıllık 60’a 60 kalitede olan halıların sine düğümü ile yapıldığı biliniyor. 1 metrekaresinde yaklaşık 360 bin ilmek bulunan halılar, Hereke halılarıyla da benzer özellikler taşıyor. Her birinin üzerinde seri numarası bulunan Sivas halılarının kimin tarafından ne şekilde yapıldığı, yapımının ne kadar sürdüğü ve dokuyan kişinin aldığı ücret, numaralardan bulunabiliyor. Müzeye gelen ziyaretçiler ise Sivas halılarını gördüklerinde gözlerine inanamıyor. Makine ile dokunduklarını düşünen ziyaretçiler halıların el dokuması olduklarını duyunca şaşırıyor.

1 metrekarede 360 bin ilmek bulunuyor

Sivas Kültür A.Ş. Müzeler Müdürü Uzman Sanat Tarihçi Fatih Mehmet Tanrıveren, halıların bir desimetrekaresinde 3 bin 600 ilmek olduğunu belirterek, “Bunlar mahkumlar tarafından yapılmış cezaevine ait halılardır. 1961 yılında cezaevine çevriliyor burası. Mahkumlar tarafından yapılan Sivas halılarıdır. 13’üncü yüzyıldan 19’uncu yüzyıla kadar Türk düğümü dediğimiz gördes düğümüyle beraber halı motiflerine ait. 19’uncu yüzyıldan sonrada İran etkili sine düğümleri yani tek düğüm şeklinde yapılmış. Bunlar tek düğümle yapılmış halılardır. Bir desimetrekarede yaklaşık 3 bin 600 ilmek vardır. En büyük özelliklerinden bir tanesi zaten her birisinin üzerinde seri numarası vardır. Bu numaradan bu halıların kim tarafından ne zaman ve ne şekilde, kaç günde dokunduğunu öğrenebiliyoruz. Bunun karşısında o mahkumun bu halıdan ne kadar ücret kazandığını da o defterlerden öğrenmiş bulunmaktayız’’ dedi.

Hereke halılardan üstün halılar yer alıyor

Tanrıveren, halılardan bazılarının Hereke halılarından üstün olduğunu söyleyerek, “Bu halılar cezaevinde dokunan yaklaşık 55 yıllık Sivas halılardır. İran’dan, Hereke halılardan etkileniyorlar. Kaliteleri 60’a 60 kalitede. Yani neredeyse Hereke halılarıyla aynı hatta bazılarının üstün olduğunu söyleyebiliriz. Ne yazık ki zamanla bu unutuluyor. Şu anda tam unutulmaya yüz tutmuş durumda. Bu halıları da yeniden dokumak için atölyeler kurduk müzemizde. İnşallah yakın bir zamanda Sivas halılarını da yeniden üreteceğiz’’ şeklinde konuştu.

Görenler inanamıyor

Fatih Mehmet Tanrıveren, görenlerin el dokuma halı olduğuna inanmadıklarını belirterek, “Bunlar müze restorasyonu bittikten sonra teşhir tanzim çalışmaları sırasında müzayededen alındı. Maalesef müzayedeye çıkıp da satın alınmış halılardır bunlar. Burada sergilenmesinin en büyük amaçlarından biri cezaevindeki mahkumların o dönemlerde boş durmamışlar aynı şimdiki cezaevi infaz kurumlarındaki gibi çalışıyorlar ve kendi paralarını kendileri kazanıyorlar. Aynı zamanda meslek sahibi oluyorlar. Cezaevinden çıktıktan sonra bazılarının bu mesleği devam ettirdiklerini kayıtlardan görüyoruz. Bunları görenler inanamıyorlar. ‘Bunlar makine dokunan halılar’ diyorlar. O derecede sık ve kaliteli halılar’’ diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7