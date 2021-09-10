Mesut Uçakan'ın yeni filmi Suveyda, 10 Eylül'de vizyona giriyor!

Usta yönetmenin 15 yıl aradan sonra vizyona girecek filmi, hafız olmak isteyen 11 yaşındaki Hadim'in öğrenme aşkı, azmi, umudu, hayalleri ve Süleyman Peygamber gibi kuşdili öğrenme çabalarını konu alıyor.

Yönetmen Uçakan, 2019'un yaz aylarında çekilen filmin, 1930'lu yıllarda hafız olmaya çalışan bir çocuğun gözünden Türkiye'nin bir döneminde yaşananları ele aldığını söyledi.

Senaryonun gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alındığını aktaran Uçakan, "Hayata bakış biçimi olarak, ben yaptığım her şeyin hesabını verme idraki, heyecanı ve korkusu içerisindeyim.

Bu projede de hakikaten beni çok etkileyen bir çizgi var. Bir çocuk hafız olmaya çalışıyor fakat karşısında bunu engelleyen koca bir iktidar buluyor." ifadelerini kullandı.

O DÖNEMİ ELE ALMAK KOLAY DEĞİL

Usta yönetmen, 1928'deki Harf Devrimi sonrası yaşananlara vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Malum 1928'de harf devrimi oluyor. Harf devriminde, bizim bin küsur yıllık hafızamız topyekun bıçak gibi kesiliyor, çıkartılıp atılıyor ve yeni ile eski nesil arasında müthiş bir uçurum ortaya çıkıyor. Harf devriminin sonucu olarak 1932'de Arapça öğrenim yasağı çerçevesinde sıkıntılar oluşturan bir uygulama karşımıza çıkıyor. Aslında Kur'an-ı Kerim yasak olmamasına rağmen, pratikteki kimi yanlış uygulamalarla yasağa dönüştürülüyor. Aynı sene ezan yasağı geliyor. Orijinali bırakılıp Türkçe okunmasına dönük bu uygulamalarla halkın gerçekten travmaya dönüşecek sıkıntıları karşımıza çıkıyor. Uygulamalar çok daha aşırı ve acımasız hallere dönüşüyor. Böyle netameli bir dönemi ele almak çok kolay değil."

Uçakan “Biz her filmimize görkemli galalar yaparız ama bu sefer, Kayseri'deki yöneticiler ve halk bize destek verdiği için, onlara da söz verdiğimiz gibi Kayseri'de yapmaya karar verdik." dedi.

ASKER AYNI ASKER DEĞİL

Dönemin zor şartları altında yaşamaya çalışan halkın ne yapacağını şaşırdığına işaret eden Uçakan, "Bunu ajite ederek de anlatmak mümkün ama ben, hem daha önce çektiğim 'Kelebekler Sonsuza Uçar' filminde hem de bunda mümkün olduğu kadar naif şekilde dokunuşlar yapmaya çalıştım. Çünkü hem içerisinde bulunduğunuz ortam, konjonktür bakımından çok hassas hem de asker o asker değil. Bugün halkıyla bütünleşen bir asker var karşımızda." dedi. Mesut Uçakan, Orta Anadolu'nun köylerinde yaşananları beyaz perdeye aktarmaya çalıştıklarını vurgulayarak, yakın tarihi ele alan filmler yapmanın kolay olmadığını fakat dürüst eleştiriler karşısında halkın övgüyle karşılayarak desteklediğini söyledi.

Başrol oyuncusu 11 yaşında bir Hafız

UÇAKAN başrol oyuncusuna ilişkin olarak da şunları söyledi: "Ben bütün Türkiye'yi dolaşmayı kafama koymuştum. Kur'an kurslarını ve hafızlık kurslarını... Bir oyuncu arkadaşımız sağ olsun, 'Hocam ben (oyuncu) bulurum.' dedi ve epey arkadaş getirdi ama ben onları tip ya da oyun olarak çok doğru bulmadım. En son 2 kişide karar kıldık. Hem hafızdılar hem de aradığım vasıfl ara sahiplerdi ama onların oyun gücünü yakalamak adına 3 ay oyunculuk dersi verdik. Orada en iyi performansı gösteren Necip Fazıl Belge isimli kardeşimiz oldu." Hafız olma çabasındaki 11 yaşındaki “Hadim”in öğrenme aşkını, beyaz bir güvercinle kurduğu muhabbeti ve kuş dili öğrenme çabalarını ele alan yapımda, Hadim’i canlandıran Necip Fazıl Belge, katıldığı hafızlık yarışmalarında birincilik kazandı.

‘Filmi gençlere yaptım’

Pekçok konudan haberi olmayan ve "Z Kuşağı" olarak adlandırılan neslin yakın tarihle ilgilenmesini de amaçladığını sözlerine ekleyen yönetmen, "Bu filmi aslında gençlere yaptım. Bu idealizm içerisinde film çalışmaları yapmak, pek çok yönetmenin tercih ettiği bir şey değil. Günümüzde popülizm çok fazla hakim olduğu için herkes güldürecek veya ağlatacak filmlerle köşeyi dönmeye çalışıyor. Ama biz hiçbir zaman büyük paralar düşünmedik." diye konuştu. Uçakan, filmi kısıtlı imkanlar ve küçük bir bütçeyle 5 haftada çektiklerini, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT ortak yapım desteğinin yanı sıra yerel halktan ve belediyelerden destek gördüklerini aktardı.

Yönetmen ve yapımcılığını Mesut Uçakan'ın yaptığı, senaryosunu ise Hasan Yılmaz'ın kalem aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Durmuş Sorgut, genel koordinatörlüğünü Gönül Moroğlu, yapım danışmanlığını ise Mustafa Karadeniz üstlendi.

Kaynak: Diriliş Postası