Mersin’deki depremzede çocuklar depremin etkilerini eğlenerek atıyor

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından Mersin’de misafir edilen depremzede çocuklar, depremin oluşturduğu olumsuz etkileri sihirbaz gösterileri, animasyon ve yüz boyama gibi farklı aktivitelerle atmaya çalışıyor.

Mersin’e göç eden binlerce depremzede vatandaşı Kültür ve Sanat Evlerinde ağırlayan ve temel ihtiyaçlarını karşılayan Akdeniz Belediyesi, özellikle küçük çocukları depremin oluşturabileceği psikolojik sorunların etkilerinden korumak amacıyla da destek çalışmaları yürütüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görevli uzman psikologlar gözetiminde, kültür sanat evleri ve müdürlük binasında psikolojik ilkyardım ve travmatik olayların önüne geçmek için farklı etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

Depremi unutup keyifli bir gün geçirdiler

Akdeniz Belediyesine bağlı Adanalıoğlu Mahalle Kültür ve Sanat Evi yanında bulunan çocuk parkında, aileleriyle birlikte misafir edilen depremzede çocuklar için renkli bir etkinlik organize edildi. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, Kamp Mersin ile Tebessüm Gönülleri Derneği işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte, sihirbaz animasyon ve gösterileri, yüz boyama etkinlikleri yapıldı, çocuklara patlamış mısır ile pamuk şeker ikram edildi. Etkinlik sayesinde depremzede çocuklar, yaşadıkları zor günleri bir nebze olsun unutarak eğlenceli bir gün geçirdi.

Düzenlenen etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan Akdeniz Belediyesi uzman psikologları, depremi bizzat yaşayan ve halen depremin etkisiyle mücadele eden vatandaşlara yönelik farklı çalışmalar ve organizasyonlar planladıklarını aktardılar.