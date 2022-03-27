Mersin’de ’Dünya Tiyatro Günü’ kutlandı

Mersin’de ’Dünya Tiyatro Günü’ tiyatro oyuncularının katıldığı yürüyüş ve bir birinden renkli ekinliklerle kutlandı.

Mersin Tiyatro Derneğince düzenlenen etkinlikte, tiyatro toplulukları Mersin İdmanyurdu Meydanı’nda bir araya geldi. Özgecan Aslan Barış Meydanı’na kadar gerçekleştirilen ve Mersin Şehir Tiyatrosu ekibinin de katıldığı yürüyüşe, Büyükşehir Belediyesi Bandosu da eşlik etti.

Bir arada “Hayat bayram olsa” dediler

Renkli kostümler ve gösterilerle başlayan yürüyüşün sonunda Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda toplanan tiyatro toplulukları, hep bir ağızdan “Hayat Bayram Olsa” şarkısını söyledi. Ardından Dünya Tiyatro Günü ulusal ve uluslararası bildirgelerinin okunduğu meydan, mini konser ve gösterilere ev sahipliği yaptı. Etkinlik, tiyatrocuların Büyükşehir Belediyesinin üstü açık otobüsüyle yaptığı şehir turuyla noktalandı.

Etkinlikte konuşan Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, ‘Dünya Tiyatro Günü’nü kutlayarak, “Bizim için çok özel bir gün. Seyircimizle, özellikle tiyatroya ulaşma imkanı olmayan seyircimizle buluştuğumuz bir gün. Bütün Türkiye’de oyunların ücretsiz oynandığı bir gün ve bir bayram havası içerisinde geçsin istiyoruz. Çok şahane bir organizasyon oldu. Mersin’de tiyatroya emek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

“Karnaval tadında olsun istedik”

Mersin Tiyatro Derneği Başkanı Mustafa Çavuş ise ‘Dünya Tiyatro Günü’nün tiyatroya gönül vermiş herkesin bayramı olduğunu belirterek, “O yüzden kutlayalım istedik. Her sahnede zaten ayrı bir oyun oluyor. Ama bir de böyle insanlarla temas ederek alanda yapalım, insanlar da görsün, bir karnaval tadında olsun istedik" ifadelerini kullandı.

(HSK-