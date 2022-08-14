Mersin’de binlerce kişi açık havada ’Bergen’ filmini izledi

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince Millet Bahçesinin sahil etabında gerçekleştirilen açık hava film gösterimlerinin ilk gününde, binlerce kişi ’Bergen’ filmini izledi.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün geleneksel hale getirdiği açık hava sinema günleri, arabeskin unutulmaz seslerinden biri olan Bergen’in trajedi ve acılarla dolu hayatını anlatan, Türkiye’de gişe rekorları kırmasının yanı sıra yurt dışında da büyük gişe başarısı elde eden ’Bergen’ filmi ile başladı. Eşi tarafından uğradığı saldırıda henüz 30 yaşındayken hayatını kaybeden Bergen’in yaşamını anlatan filmin başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu yer aldı.

“Akdeniz, bizimle değişmeye başladı ve bu değişim sürecek”

Mersin Millet Bahçesi sahil etabında gerçekleşen ücretsiz açık hava film gösterimine, genç-yaşlı, kadın-erkek her yaştan binlerce vatandaş adeta akın etti. Gösterim için hazırlanan binlerce sandalyede yer bulamayan seyirciler, çimenlere oturarak filmi izledi. Etkinliğe aileler de büyük ilgi gösterirken dev ekrana yansıtılan filmin gösterimi yoğun ilgi çekti. Film başlamadan önce, alanı dolduran vatandaşlara hitap eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdenizli kadınlar, gençler ve çocuklar için hayata geçen açık hava film gösterimi, portatif yüzme havuzları, eğitim desteği, mesleki kurslar ve doğa gezilerinden bahsetti. “Akdeniz böyle değildi, bizimle birlikte değişmeye başladı” diyen Gültak, “Açık hava film gösterimini, Mersin’e kazandırdığımız en güzel ve en büyük millet bahçelerinden birinde gerçekleştiriyor olmaktan ayrıca gurur ve mutluluk duyuyoruz. Yakında inşallah itirazlara rağmen Çamlıbel Su Sporları Merkezini de kentimize ve insanlarımıza kazandıracağız. Türkiye’nin en güzel su sporları merkezlerinden biri buraya geliyor. 70-80 yıllık iskeleler değişip yenileniyor. Mersin’in en büyük sorunlarından biri olan otopark sorunu da çözülüyor. Profesyonel balıkçıları da büyüyecek olan Karaduvar Limanına taşıyoruz. Balık-ekmek satan tekneleri de yeni yapılacak mendireğe taşıyoruz. Böylelikle içeriye 450 yatın sığacağı bir merkez haline geliyor" dedi.

Mersinlileri, eylül ayının sonuna doğru yapılacak 3’üncü Karaduvar Balık Festivaline de davet eden Gültak, gelecek yıl nisan ayı içinde de ‘gül festivali’ düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Bu arada gösterimden birkaç saat önce, sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Gültak’a mesaj atarak Bergen filmini izlemek istediğini, ancak ortopedik engelli olduğunu ve akülü sandalyesinin bozulduğunu belirten 15 yaşındaki Mustafa Ergül, belediye ekipleri tarafından aile bireyleri ile birlikte Akbelen Mahallesi’ndeki evinden araçla alınarak Millet Bahçesi’ne ulaştırıldı. Serebral Palsi hastası olduğunu da belirttiği mesajında, Bergen’in hayranı olduğunu dile getiren özel birey Mustafa Ergül, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın ‘özel konuğu’ olarak etkinliğe katılıp filmi izledi.