Bu yıl 8’incisi düzenlenen Mersin Uluslararası Narenciye Festivali başladı. Bu sene 10’u mobil, 30 figür ile festival alanında ağaç giydirmeleri dahil yapılacak tüm süslemelerde yaklaşık 100 ton narenciye kullanıldı.

Mersin, 8. Uluslararası Narenciye Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Kentte merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kültür Parkta 70 dönümlük alanda gerçekleştirilen festival, açılış konuşmalarıyla başladı. Bu sene 10’u mobil, 30 figür ile festival alanında ağaç giydirmeleri dahil yapılacak tüm süslemelerde yaklaşık 100 ton narenciye kullanıldı. Festivalin açılışında konuşan Mersin Ticaret Borsası ve Festival Yürütme Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin’in en renkli, en görkemli festivalinin bu festival olduğunu söyledi. Mersin’in en coşkulu buluşmasına ev sahipliği yaptıklarını belirten Özdemir, "Mersin ile özdeşleşmiş, ortak paydamız olan narenciye etrafında kentimizin tüm dinamikleri yine el ele verdik, kenetlendik ve tek vücut olduk. Festivalimiz böyle güçlü bir birlik ve beraberlik ruhuyla Mersin’imizin neler başarabileceğini en somut, en güzel örneğidir. İlmek ilmek işlediğimiz figürlerimizle tam bir görsel şölen sunuyoruz. Ülkemizde yapılan birçok meyve festivali var. Mersin Narenciye Festivalini ise diğerlerinden ayıran bir farklılığı var. Bu farklılık limonun, portakalın, greyfurtun direk figürlerde kullanılmasıdır. Süslemelerde 100 ton narenciye kullanılmıştır. Günde ortalama 70 kişiyle 10 bin saati aşan iş gücü var. Bu özelliğiyle festivalimiz Türkiye’nin ilk, tek ve en görkemli festivalidir. Festivalde kullanılan bütün narenciyelerde en son vatandaşlara dağıtılacak, yani hiçbir heba olmayacak. Festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Mersin Türkiye demektir"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise narenciyenin Mersin’in ekonomisine önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, "Bunun yanı sıra hem kentimizin hem de ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan işsizlik soruna da önemli katkı yapan bir sektör. Büyük resimde tarım sektörü. Bunları geliştirmek, bunları tahkim etmek hem ekonomik hem de toplumsal olarak Mersin’imize katkı sunacak. Bu festivaller hem Mersin’imizin tanıtımına hem de güzel insanların hemşerilerimizin bir araya gelmesine katkı sunuyor. Mersin göçlerle büyümüş bir kent. Mersin Türkiye demektir. Mersin Türkiye’nin özeti demektir. Mersin’in toplumsal huzurunu, barışını sağlayacak önemli bir etkinlik için aslında buradayız. Ekonomimiz sıkıntı olabilir, çözeriz. Ancak toplumsal huzurumuzun kaçtığı noktada bunları çözmek kolay değildir. Biz büyük bir aileyiz. Bunun önemini bilen bir aile olarak festivale katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Narenciye vitamin deposu, Mersin’de narenciye deposu"

Vali Ali Hamza Pehlivan da festivalin bu yıl 8’incisini düzenlediklerini belirtti. Korona virüs dolayısıyla bu festivale 2 yıl ara verildiğini hatırlatan Pehlivan, "Bu sene ise paydaş kuruluşlarla bir araya geldik ve festivali yapma kararı aldık. Bunu da Turunçgil Kongresiyle üst üste yapmak istedik ve öyle yaptık. Narenciye hem şehrimiz hem ülkemiz hem de bütün dünya için çok önemli. Narenciye deyince sağlık ta akla geliyor. Narenciye vitamin deposu, Mersin’de narenciye deposu. Dolayısıyla dünyanın ve ülkemizin tüketimine burada üretilen ürünlerin çok önemli bir katkısı var. Özellikle limonda Mersin üretiminde Türkiye birincisi. Burada gerçekten çok ciddi bir emek var. Festivaller kaynaşma, bir araya gelme, soluklanma günleridir. Bu yıl belki son 1-2 ay içerisinde karar verdiğimiz için kapsamı itibarıyla biraz daha mütevazı durumunda kaldık ama inşallah önümüzdeki yıl daha da geniş, kapsamlı bir festivali hep birlikte yapacağız. Festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan, protokol üyeleriyle birlikte festival alanına kurulan ‘narenciye çeşmesi’ne giderek, çeşmeden portakal suyu doldurup ikram etti. Protokol üyeleri daha sonra stantları gezdi.

Mersinlilerle birlikte çevre illerden gelen binlerce insan festival alanına adeta akın etti. Çok sayıda etkinliğin yapılacağı festival, yarın sona erecek.