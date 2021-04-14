Mersin tatlısı kerebiç tarifi
Mersin tatlısı kerebiç, tantuni, batırık , cezerye gibi adı bu şehrimizle anılan lezzetlerden. İçi fıstık dolu kıtır hamur ve üzerindeki köpükle benzersiz bir tatlı olan kerebiç tatlısı, bir kere tadanın vazgeçemediği yöresel tatlarımızdan. Siz de Mersin'in kerebiç tatlısını evinizde denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Yapımı için malzemeler
100 gram tereyağı
1 su bardağı irmik
Yarım paket kabartma tozu
2 adet yumurta
2 yemek kaşığı pudra şekeri
2/3 çay bardağı sıvı yağ
Aldığı kadar un
İç harcı için:
Ceviz ya da Antep fıstığı
Tarçın
Şeker
Köpüğü için:
Çöven otu (bulamazsanız krem şanti kullanabilirsiniz)
Pudra şekeri
Su
Mersin tatlısı kerebiç tarifi Nasıl yapılır?
Tatlının köpüğü için çöven otu kullanacaksanız bir gün önceden çalışmaya başlamalısınız.
Bunun için çöven otunu yıkayıp tencereye alın.
Üzerine 4 bardak su ekleyip bir gece bekletin.
Tereyağını karıştırma kabınıza alın ve erimesini bekleyin.
İrmiği ve kabartma tozunu da yağa ilave edin.
Son olarak yumurtaları ve sıvı yağı da ekleyip güzelce karıştırın.
Pudra şekerini de karışıma ekleyin.
Son olarak aldığı kadar un ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Tatlının iç harcı için ceviz ya da fıstıkları dövün.
Üzerine toz şeker ve tarçın ekleyip karıştırın.
Hamurdan istediğiniz boyutta parçalar koparıp poğaça ya da içli köfte gibi doldurup kapatın ve tepsiye dizin.
Fırını önceden 180 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tepsiyi fırına verin.
Bu esnada suyu kaynatmaya başlayın. Bu işlemi 2 saat sürdürün.
Suyu azalırsa üzerine 1-1,5 bardak kadar ek yapabilirsiniz.
Kaynayan sudan otları süzün ve sıcakken pudra şekerini içine ekleyin.
Mikserle çırpmaya başlayın. Köpük krema kıvamına gelene kadar en kaz 45 dakika çırpın.
Tatlılarınız fırından çıktıktan sonra iyice soğumasını bekleyin ve köpükle üstlerini süsleyin.
Tarçın, fıstık ya da ceviz içiyle süsleyip servis yapın.