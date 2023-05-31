Mercedes-Benz’den İstanbul Müzik Festivali’ne destek

Mercedes-Benz, İstanbul Müzik Festivali’ne bu sene de ‘Yüksek Katkıda Bulunan Gösteri Sponsoru’ olarak 2 konserle destek veriyor.

Otomotiv markası Mercedes-Benz, Türkiye’nin önde gelen klasik müzik etkinlerinden biri olan İstanbul Müzik Festivali’ne desteğini sürdürüyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 1-17 Haziran tarihleri arasında 51’incisi gerçekleştirilecek olan festivalde, marka 36’ncı kez ‘Yüksek Katkıda Bulunan Gösteri Sponsoru’ olarak yer alacak.

51’inci İstanbul Müzik Festivali’nde 2 ayrı konsere sponsor olan Mercedes-Benz’in desteğiyle, müzikseverler uzun yıllardır heyecanla bekledikleri Alman keman virtüözü Anne-Sophie Mutter’e yeniden kavuşacak. 13 Haziran akşamı Atatürk Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde Türk hayranlarına unutulmaz bir keman ziyafeti sunmaya hazırlanan Mutter, kendi kurduğu Mutter’s Virtuosi grubu eşliğinde Vivaldi, Bach, André Previn ve Josephe Bologne’un eserlerini seslendirecek. Ünlü virtüöze aynı gece festivalin “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” de takdim edilecek.

Festivalin yıllardır büyük bir beğeniyle takip edilen bir diğer etkinliği Hafta Sonu Klasikleri de bu sene de markanın gösteri sponsorluğu ile gerçekleşiyor. 3 Haziran Cumartesi günü Fenerbahçe Parkı’na kurulacak olan festival sahnesinde Spectrum Saksafon Dörtlüsü ve The Sarközy Trio & Janos Balazs müzikseverlerle buluşacak. Açık havada gerçekleşecek konserler izleyicileriyle ücretsiz olarak buluşacak.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, yarım asrı deviren İstanbul Müzik Festivali’ni 36 yıldır kesintisiz desteklemekten büyük gurur duyduklarını belirterek, şunları söyledi: “Zamanımızın en saygıdeğer müzisyenlerinden biri olan Anne-Sophie Mutter’i yıllar sonra Mercedes-Benz desteğiyle İstanbullularla buluşturacak olmak bizim için büyük bir onur ve ayrıcalık. Tüm sanatseverler gibi biz de festivali ve Mutter’in performansını heyecan ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Dünya çapında sanatçıları ülkemizde izleme fırsatı veren ve bu ilham verici yolculuğun önemli bir parçası olmamızı sağlayan İKSV’ye de teşekkürlerimizi sunuyoruz.”