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Merakla beklenen Matrix Resurrections’ın yaş sınırı belli oldu: +18 olacak

Bu yılın en çok beklenen filmlerinden birisi olan bilim kurgu efsanesinin yeni filmi The Matrix Resurrections'ın yaş sınırı belli oldu. Film +18 olacak.

Kültür Sanat 23.10.2021, 13:16
Merakla beklenen Matrix Resurrections’ın yaş sınırı belli oldu: +18 olacak

Bilim kurgu dünyasının en önemli serilerinden biri olan The Matrix'in dördüncü filmi için çok az bir zaman kaldı. Geçtiğimiz saatlerde de filmin yaş sınırı belli oldu.

+18 Olacak

Yapılan açıklamaya göre The Matrix’in yeni filmi Matrix Resurrections, +18 yaş sınırına sahip olacak. Bu durum çok da şaşırtıcı olmadı çünkü serinin önceki filmleri de aynı yaş sınırına sahip olmuştu. Hatta Matrix Reloaded filmi +18 filmler arasından en çok hasılat yapan filmdi, Deadpool çıkana kadar.

The Matrix Resurrections, 22 Aralık 2021'de vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini ise Lana Wachowski üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimler bulunuyor. 

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