Merakla Beklenen Marvel Dizisi "WandaVision"dan Fragman

İlk MCU dizisi için artık geri sayım başladı ve Disney Plus, WandaVision için ilk fragmanı yayınladı. The Falcon and the Winter Soldier'ın, Disney'in yayın hizmetine giren ilk canlı aksiyon MCU dizisi olması beklenirken, pandemik karışıklıklar Elizabeth Olsen'in Wanda (Scarlet Witch) olduğu, Paul Bettany'nin diğer başrolde yer aldığı diziyi öne attı.



Gelinen yeni nokta, karakterin Avengers: Infinity War'da Thanos tarafından öldürüldüğü düşünüldüğünde özellikle ilgi çekici yeni bir hal almış durumda. Bu durum, gösterinin ne tür bir gerçeklikte yer alacağına dair her türlü teori dedikodularına da yol açtı ve şüphesiz, fragmanı izledikten sonra hayranların kafasında çok daha fazla soru olacak. İlk görüntüde dalga geçildiği gibi, WandaVision klasik sitcomlardan bazı benzerlikler sunuyor ve hepsini tek bir gerçeküstü yolculuğa götürüyor.



WandaVision, Wanda Maximoff'un Scarlet Witch'e dönüşüm sürecini anlatacak ve dizi, fragmandan da görüleceği üzere 50'li yıllar atmosferinde geçecek. Olsen, aynı karakterle Doctor Strange in the Multiverse Madness filminde de yer alacak ve iki proje arasında önemli bağlantılar olacak.



Yönetmen koltuğunda Matt Shakman'ın oturduğu dizi, Jac Schaeffer tarafından kaleme alındı. Elizabeth Olsen ve Paul Bettany'e eşlik edecek diğer oyuncular ise Kat Dennings, Kathryn Hahn, Randall Park, Teyonah Parris ve Bobby Hernandez olacak. Avengers: Endgame sonrasında geçecek olan hikayede, Captain Marvel filminde çocuk karakter olarak gördüğümüz Monica Rambeau'yu yetişkin biri olarak göreceğiz ve bu rolü Parris üstlenecek