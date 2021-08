Merakı antika dükkanı açtırttı

Çok küçük yaşlarda jetonlara merak salan 56 yaşındaki Arif Sami Göksün, 40 yılda 400’ün üzerinde Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait jeton biriktirdi. Hem biriktirdiği jetonların, hem de antika eşyaların sergilendiği dükkan açan Göksün, "Benim bütün mal varlığım antikalarımdır" dedi.

Kocaeli’de yaşayan antikacı Arif Sami Göksün, küçük yaşlardan itibaren jeton biriktirmeye başladı. 40 yılda, 400’ü aşkın jeton biriktiren Göksün, daha sonra antika eşyalara da merak saldı. Evinde jeton ve antika ürünlerinin çoğalması ile işi ticarete döken Göksün, biriktirdiği parçaları muhafaza etmek amacıyla dükkan açmaya karar verdi. 56 yaşındaki Göksün, yıllardır emek vererek biriktirdiği jeton ve antika eşyaları, açtığı dükkanda görücüye çıkarıyor.

"Merakım alışkanlık haline geldi"

40 senedir antika işi ile uğraştığını söyleyen Arif Sami Göksün, "Çocukluktan gelen bir merakla jeton biriktirmeye başladım ve bu merak zamanla antika ürünlere de geçti. Bu ürünler elimde birikince işi ticarete döktüm. Dükkanımda yaklaşık 150-200 senelik ürünler var. Saraç malzemesinden tıbbi malzemelere, fotoğraf makinelerinden, eski saatçi ustalarının ürünlerine kadar çeşit çeşit antikalarım var. Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar kullanılan ürünleri topluyorum. Merakım alışkanlık haline geldi, bunu sanata çevirdik. Antikacılık hemen bakkal dükkanı açmak gibi ‘ürün alalım da açalım’ gibi bir şey değildir" dedi.

"Benim bütün mal varlığım her şeyim antikalarımdır"

Yılların kazandırdığı tecrübe ile bugüne geldiğini söyleyen Göksün, "Yaklaşık 400’ün üzerinde jetonum var, 40 senedir bunları biriktiriyorum. Çocuklarım, ’bütün her şeyini antikaya yatırdın’ deyip zaman zaman benimle atışırlar. Benim bütün mal varlığım her şeyim antikalarımdır, dükkanımdır. Evden izin verseler eve gitmem 7/24 burada antikaların içinde yatarım, o kadar seviyorum. Tarih sevilmez mi ya her şeyi ile sevilir" diye konuştu.