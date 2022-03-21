Menemen Folklorik Deve Gösterisinde renkli sahneler

Menemen Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 10. Geleneksel Türkelli Folklorik Deve Gösterisi büyük ilgi gördü. Halk oyunları ekibiyle zeybek oynayan Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Türkelli Arena’nın da içinde bulunduğu 35 dönümlük hazine arazisini, belediyeye kazandırdıklarını müjdeledi.

Menemen Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen, 10. Geleneksel Türkelli Folklorik Deve Gösterisi renkli sahnelere neden oldu. Pazar günü Türkelli Arena’da düzenlenen ve Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’ın ev sahipliği yaptığı organizasyona; MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tamer Karaosmanoğlu, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Bekir Sıtkı Hastürk, siyasi partilerin ilçe temsilci ve yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, kamu ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 100 pehlivan devenin sahaya indiği gösterilere, binlerce seyirci tanıklık etti. Türkelli Arena’ya gelen ve seyircileri selamlayan Başkan Vekili Pehlivan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Pandemi nedeniyle bir yıllık aranın ardından yapılan gösteriler, büyük heyecana sahne oldu. Gösteri öncesi dualar okundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşu gerçekleştirilip İstiklal Marşı hep bir ağızdan söylendi.

Pehlivan’dan zeybek sürprizi

Menemen Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisine, Başkan Vekili Aydın Pehlivan da zeybek oynayarak eşlik etti. Gösteri izleyenler tarafından uzun süre alkış aldı. Soğuk havaya rağmen kadın ve çocukların da yoğun ilgi gösterdiği 10. Geleneksel Türkelli Folklorik Deve Gösterisi’nde bir konuşma yapan Başkan Vekili Pehlivan, “Değerlerimizi, geleneklerimizi yitirmiş, kaybetmiş olursak ‘biz’ olmayız. Başka milletlerden, farkımız da olmaz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Kültürüne sahip çıkmayan milletler, başka milletlerin kültürüne esir düşerler.’ Bizi biz yapan değerlerimize geçmişte sahip çıktığımız gibi, bugün de sahip çıkmaya devam ediyoruz. İnşallah hep birlikte bu değerlerimizi koruyarak nesilden nesile aktaracağız. Çünkü millet olarak bize has bu değerlerimizle zenginiz. Geleneksel deve gösterilerimiz de bu değerlerimizden biri. Bugün güzel Menemenimizde hep birlikte pandemi ve salgın nedeniyle ara verdiğimiz Türkelli Folklorik Deve Gösterimizin 10.’sunu gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Etkinliğimize güç veren deve sahiplerine, bu güzel etkinliğimizde bizlere güç veren siz değerli deve sahiplerimize ve bu organizasyonda emeği geçen herkese, bizlere katılımlarıyla katkıda bulunan değerli protokol ve kıymetli hemşerilerime çok ama çok teşekkür ediyorum” dedi.

35 dönümlük hazine arazi

Etkinlikte bir de müjde veren Pehlivan, “Biliyorsunuz ki Aralık ayında İzmir Orman İşletmeleri Müdürlüğümüzle yaptığımız protokolle Yahşelli’deki 2. Çamlık olarak bildiğimiz devlet ormanını, 30 yıllığına belediyemize kazandırmıştık. Bu bölgede Menemenimize nefes aldıracağımız bir mesire alanı projemizi hayata geçireceğiz. Şimdi de şu an gösterilerimize ev sahipliği yapan Türkelli Arena’nın da içinde bulunduğu 35 dönümlük hazine arazisini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla yaptığımız istişareler sonucu belediyemize kazandırmış bulunmaktayız. Artık gördüğünüz bu alan belediyemizin, yani Menemenli hemşerilerimin oldu. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İşleyen demir ışıldar, asla pas tutmaz. Tüm çabamız Menemen ve Menemenliler için. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olacak. Hep birlikte o güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Festival havasında geçen gösteriler, düzenlenen ödül törenin ardından sona erdi.