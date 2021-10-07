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‘Menajerlik’ kaleme alındı

Menajer Mustafa Açıkgöz’ün mesleğini anlattığını kitap raflardaki yerini aldı.

Kültür Sanat 07.10.2021, 09:07
‘Menajerlik’ kaleme alındı

Menajer Mustafa Açıkgöz’ün mesleğini anlattığını kitap raflardaki yerini aldı.

Futbol dünyasının bilinen menajerlerinden Mustafa Açıkgöz’ün Menajer: Transferin Gizli Yüzü isimli kitabı çıktı. Açıkgöz menajerlik kavramının ne olduğunu ve bilinmeyen yönlerini anlattığı kitabında mesleğin, ortaya çıkmasından itibaren tüm teknik detaylarıyla kaleme alındı. Lisans hakkından temsil etme süreçlerine, sözleşmelerden transfer dönemlerindeki kritik kararlara kadar yeşil sahanın dışında da devam eden önemli anları anlatıyor.

Hamit Altıntop’tan Rüştü Reçber’e, Victor Orta’dan Nihat Kahveci’ye, Türk ve dünya futbolundaki önemli isimlerin de görüşlerinin yer aldığı bu kitap, yaşanmış hikâyeler ve özel röportaj ekleriyle renkleniyor.

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