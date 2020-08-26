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Menajerimi Ara oyuncu kadrosu dikkat çekiyor: Menajerimi Ara oyuncuları kimler konusu ne? İşte oyuncuların isimleri

Menajerimi Ara oyuncu kadrosu ilk bölümün ekranlara gelmesiyle beraber izleyenler tarafından merak konusu oldu. Salı akşamı ekran macerasına başlayan Menajerimi Ara dizisinin ilk bölümüne ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün konuk oluyor. Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizide, dizi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını anlatılacak. Peki, Menajerimi Ara oyuncuları kimler? İşte, Menajerimi Ara dizisi oyuncuları ve isimleri...

Kültür Sanat 26.08.2020, 16:55
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Menajerimi Ara oyuncu kadrosu dikkat çekiyor: Menajerimi Ara oyuncuları kimler konusu ne? İşte oyuncuların isimleri

Menajerimi Ara oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Her hafta salı akşamları ekrana gelecek olan dizi bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Menajerimi Ara oyuncuları arasında bulunan Barış Falay Kıraç’a, Canan Ergürder Feris’e, Fatih Artman Çınar’a, Ahsen Eroğlu Dicle’ye, Deniz Can Aktaş Barış’a hayat veriyor. İşte Menajerimi Ara oyuncu kadrosu ve konusu...

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI KİMDİR?

Menajerimi ara oyuncuları arasında Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Deniz Can Aktaş, Semi Sırtıkkızıl, Nazlı Senem Ünal, Bedir Bedir, Pınar Ünsal, Yaprak Medine gibi isimler yer alıyor.

Dizide Barış Falay Kıraç’a, Canan Ergürder Feris’e, Fatih Artman Çınar’a, Ahsen Eroğlu Dicle’ye, Deniz Can Aktaş Barış’a hayat veriyor. Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu ise Peride karakterini canlandırıyor.

HER HAFTA FARKLI BİR OYUNCU KONUK OLACAK

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimlerin başrolünde yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ dizisi, her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek. Ünlü isimler, kendi kimlikleriyle diziye konuk olacak. Diziye konuk olacak ünlüler arasında Tuba Büyüküstün, Çağatay Ulusoy, Ercan Kesal, Alican Yücesoy, Derya Baykal, Melisa Şenolsun, Edis ve Nebahat Çehre ile Nükhet Duru yer alıyor.

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ KONUSU

Ali Bilgin’in yönetmenliğinde çekilen  dizi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşıyacak.

Dizide; İstanbul’a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle’nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini izleyeceğiz. Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

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