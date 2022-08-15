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Meksika’da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Meksika’da düzenlenen geleneksel şenlikte renkli talaş ve çiçeklerden yapılan 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Kültür Sanat 15.08.2022, 23:57
Meksika’da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Meksika’da düzenlenen geleneksel şenlikte renkli talaş ve çiçeklerden yapılan 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Meksika’nın Tlaxcala eyaletine bağlı Huamantla şehrinde her yıl düzenlenen şenlikte dünyanın en uzun halısı rekoru kırıldı. Kentin sokaklarında renkli talaş dökülerek yapılan 3 bin 932 metre uzunluğundaki halı, dünyanın en uzun halısı unvanınu kazanarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Tasarımına bir yıl önce başlanılan ve 19 ayrı renkte talaş ve çiçekten oluşan halının sadece 2 günlük ömrü olduğu aktarıldı. Huamantla şehrinde Cachita azizesi onuruna her yıl 14-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen şenliklerde şehir sokaklarını renkli halılarla süsleme geleneği 70 yıldır devam ediyor.

Dünyanın en uzun halısı rekoru bundan önce Guatemala’da yapılan 2 bin 319 metrelik halıya aitti.

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