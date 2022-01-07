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Mekanik 2: Suikast Filmi Oyuncuları Kimlerdir?
Aksiyon filmi severler için bugün Show TV ekranlarında yayınlanacak Mekanik 2: Suikast (Mechanic: Resurrection) filmi, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Dennis Gansel'in yaptığı 2016 yılında vizyona giren Mekanik 2 Suikast oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Filmin konusu ve oyuncularını sizin için derledik. İşte film hakkında detaylar...
Kültür Sanat 07.01.2022, 21:22
Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalıyor. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü veriyor.
Mekanik 2: Suikast Filmi Oyuncuları
Yönetmenliğini Dennis Gansel'in üstlendiği Mekanik 2 Suikast oyuncuları;
Jason Statham
Jessica Alba
Tommy Lee Jones
Michelle Yoah