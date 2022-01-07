Mekanik 2: Suikast Filmi Oyuncuları Kimlerdir?

Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalıyor. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü veriyor.

Mekanik 2: Suikast Filmi Oyuncuları

Yönetmenliğini Dennis Gansel'in üstlendiği Mekanik 2 Suikast oyuncuları;

Jason Statham

Jessica Alba

Tommy Lee Jones

Michelle Yoah